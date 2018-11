Milano | tutti pazzi per il Black Friday

Tutti gli effetti nefasti del decreto Dignità - che farà il sindaco Sala a Milano nelle municipalizzate? - : L'approfondimento di Walter Galbusera, già ai vertici della Uil Il sindaco Beppe Sala, che chiede alla CGIL Lombarda di promuovere iniziative concrete, coglierà l'occasione propizia per cambiare il "...

Calcio - "Siamo tutti Milano" : la partita che aiuta i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander : "Siamo tutti Milano" non è solo uno slogan. Domani pomeriggio, 17 Novembre, alle ore 18 a Segrate presso il centro Don Giussani andrà in scena un evento benefico che coinvolge tutte le facce del ...

Liam Payne in Italia a novembre : tutti i dettagli sull’impegno a Milano con Jonas Blue : Liam Payne in Italia a novembre: il cantante sarà nel nostro Paese con Jonas Blue per presentare il nuovo singolo del collega. L'appuntamento è fissato a Milano, in occasione dei Live Show di X Factor 12. La serata che accoglierà anche l'ex One Direction è quella di giovedì 29 novembre in occasione del sesto Live Show. A X Factor Italia abbiamo appena superato il Live Show numero 4. Il prossimo appuntamento è il quinto e vedrà la ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

Milano - come risparmiare 700 ' al supermercato secondo Altroconsumo. Esselunga batte tutti in convenienza - Carrefour l'insegna più cara : ... veneto e Friuli Venezia Giulia, , dove si trovano ben 25 dei 30 punti vendita più economici, tra cui il meno caro del Paese, lo Spesa Facile di viale della Scienza a Rovigo. Sul sito di Altroconsumo ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...

Annunciata la mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano : tutti i dettagli dell’evento : La mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano sta per prendere il via. Si tratta di Lorenzo Analogico/Digitale, con foto e video realizzati da Leandro Emede per Canon. L’esposizione avrà inizio alle ore 17 di sabato 17 novembre e continuerà per tutta la giornata di domenica, con un racconto per immagini che sarà capace di catturare l’attenzione dei fan e meno fan di Lorenzo Jovanotti pronti al rilascio del nuovo singolo ...

Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano : tutti i dettagli : Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano. Ad annunciarlo è il frontman dei Modà, che sarà presente in occasione della manifestazione Bookcity che si terrà dal 16 al 18 novembre. Il romanzo di debutto dell'artista dei Modà è ancora in classifica alla terza settimana dalla pubblicazione e si appresta ora a essere presentato al Teatro Franco Parenti di Milano in un incontro a ingresso libero ma fino a ...

I Muse annunciano il Simulation Theory World Tour 2018 : tutti i dettagli delle date di Milano e Roma : Venerdì 12 luglio, Stadio San Siro, Milano e Sabato 20 luglio, Stadio Olimpico, Roma: i Muse tornano in concerto in Italia con il loro Simulation Theory World Tour 2018 Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, i Muse torneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi ...

Giorgia in concerto a Milano il 23 novembre a scopo benefico : tutti i dettagli per partecipare : Giorgia in concerto a Milano sarà accompagnata dalla sua band ma anche dall'Orchestra Roma Sinfonietta con la direzione del Maestro Valeriano Chiaravalle. L'evento è stato annunciato da Milano Today, con il conto alla rovescia per l'evento benefico già avviato e che si concluderà il 23 novembre, giorno fissato per il concerto. Il concerto è organizzato dall'associazione senza fini di lucro Per Milano, guidata da Anna Maria Tarantola e ...

Tennis – Il Red Bull Next Gen Open debutta a Milano : tutti i dettagli del torneo : Una line-up internazionale di Tennisti si sfiderà sul campo del Red Bull Next Gen Open, da mercoledì 7 a sabato 10 novembre Red Bull è orgogliosa di annunciare la sua entrata nel mondo del Tennis attraverso il Red Bull Next Gen Open, un evento che offrirà ai giocatori la possibilità di competere con nuove e veloci regole, un nuovo format che ha lo scopo di divertire il pubblico e i giocatori in campo. Il torneo debutterà dal 7 al 10 ...

Il concerto di Jovanotti a Milano in tv - arriva lo show al Mediolanum Forum di Assago : tutti i dettagli : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv a ridosso del rilascio del DVD che raccoglie le emozioni dei due concerti al Mediolanum Forum di Assago. Lo spettacolo sarà trasmesso domenica 11 novembre su VH1 al canale 67 del digitale terrestre, ma anche su Spike al canale 49 e su Paramount Channel. Il concerto andrà in onda a partire dalle 21,10 e rappresenta una trasposizione su piccolo schermo del concerto del 4 luglio scorso al Mediolanum Forum ...

The Japanese House in concerto in Italia : tutti i dettagli della data del 7 febbraio 2019 a Milano : The Japanese House in concerto in Italia: ecco i dettagli della data del 7 febbraio 2019 presso il Circolo Magnolia di Milano The Japanese House, vero nome Amber Bain, arriva in concerto in Italia il 7 febbraio 2019 al Circolo Magnolia di Milano. Il nome d’arte è ispirato da una proprietà in Cornovaglia, in passato posseduta dall’attrice Kate Winslet, che ricordava le antiche case del thè giapponese e dove la cantante ha vissuto durante la ...