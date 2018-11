Milano | Non una di meno contro la mozione anti-aborto Protesta in consiglio comunale

Natale a Milano con i bambini - una mappa degli eventi da non perdere : Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci : un museo che affascinerà i bambini, ubicato all'interno di un monastero olivetano del '500, con un percorso espositivo del museo ...

Economia : Bodereau - Pimco - a 'Milano Finanza' - spread alto ma non drammatico : Roma, 22 nov 10:06 - , Agenzia Nova, - La bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea, l'instabilità del governo e la volatilità dei prezzi dei titoli... , Res,

Banksy - a Milano la mostra (non ufficiale) del writer : A Milano, al MUDEC dal 21 novembre c"è "The Art of Banksy - A Visual Protest".Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, la mostra, ideata da Madeinart e curata da Gianni Mercurio, si articola attraverso sezioni, che cercano di sviluppare una riflessione sulla collocazione dello street artist inglese nel contesto odierno dell"arte.Sono presenti circa 80 lavori tra dipinti, sculture e ...

A Milano in arrivo 16.000 alberi - si punta su aree non già verdi : Milano, askanews, - Saranno piantati in vecchi e nuovi parchi, ma anche in viali e parcheggi attualmente non alberati i 16.000 pioppi, aceri, frassini, querce, tigli orobinie che il Comune di Milano ...

Borsa : bocciatura Ue non affossa Milano : ANSA, - Milano, 21 NOV - La bocciatura della manovra da parte dell'Ue, che definisce 'giustificata' l'apertura di una procedura di infrazione, non affossa Piazza Affari: l'indice Ftse Mib si è ...

Il paradosso di Banksy : a Milano la mostra non ufficiale dell’artista meno ufficiale che esiste : "A visual protest. The art of Banksy", la mostra che fino al 14 febbraio sarà al Mudec di Milano è una retrospettiva "non ufficiale e non autorizzata da Banksy". È il paradosso della street art: nel momento in cui il sistema ufficiale prova a imbrigliarti con la stessa logica "non autorizzata" usata dal writer per tutta la carriera, chi ha il diritto di impedirlo?Continua a leggere

Economia : Paolo Savona su 'Milano Finanza' - uscire dalla crisi non dall'euro : Roma, 21 nov 09:44 - , Agenzia Nova, - Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che il 57 per cento degli italiani ritiene... , Res,

Milano : da Comune 400mila euro per progetti su minori non accompagnati (2) : (AdnKronos) - Il finanziamento verrà utilizzato per l’affidamento tramite bando pubblico, della gestione di un Welcome center, un centro servizi per msna che sorgerà entro fine anno in via Zendrini e dove verranno espletate tutte le azioni previste dalla normativa (legge Zampa) che istituisce un sis

Milano : da Comune 400mila euro per progetti su minori non accompagnati : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Il Comune di Milano parteciperà, come partner di Città Metropolitana e Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, a due progetti per favorire l’inclusione e la tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati (msna) che arrivano in città, in modo

Il grazie non scontato di Benji e Fede a Milano per il Siamo solo noise Indoor Tour : video e scaletta : Benji e Fede a Milano mollano gli ormeggi del Siamo solo noise Indoor Tour e inaugurano la stagione di live che hanno deciso di portare nei palasport. Il Mediolanum Forum di Assago è gremito e riceve il ringraziamento dei due giovani artisti che solo 7 anni fa non avrebbero nemmeno immaginato di calcare un palco così importante. Si tratta della seconda volta, per loro, dopo il debutto del 4 marzo 2017 nel quale riunirono tutti i fan per un ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...

Basket - Eurolega : Milano Non si ferma più : i tre tenori piegano il Darussafaka : Another road win. - Mike James, @TheNatural_05, 15 novembre 2018 Sulle ultime curve, dopo aver sperperato l'ennesimo vantaggio in doppia cifra, 12 punti,, Milano sbanca l'arena del Darussakafa 98-92, ...

Milano - brusca frenata del Metrò : 13 feriti non gravi : Un uomo di 58 anni ha una sospetta frattura alla gamba. L'incidente vicino alla stazione Uruguay dopo che era stata disattivata l'alimentazione per scongiurare un tentato suicidio -

Sanità : parte da Milano contest Avis 'Buon sangue non mente' : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - parte in questi giorni da Milano, con l'obiettivo di arrivare poi al resto del Paese, il contest 'Buon sangue non mente', un progetto dell'Avis insieme a Rotaract Club. L'iniziativa è una sorta di "sfida" tra club e si pone l'obiettivo di sensibilizzare il più ampio num