Milano | 47enne pakistana praticava riti voodoo sulle sue figlie | arrestata

Blastingnews

: Pratica riti voodoo sulle figlie, arrestata donna 47enne - SkyTG24 : Pratica riti voodoo sulle figlie, arrestata donna 47enne - FloraPiachica : RT @SkyTG24: Pratica riti voodoo sulle figlie, arrestata donna 47enne - hogiadato : RT @SkyTG24: Pratica riti voodoo sulle figlie, arrestata donna 47enne -

(Di venerdì 23 novembre 2018) I Carabinieri della stazione di Pioltello, nel milanese, hanno eseguito nella giornata di mercoledì 21 novembre, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una donna di 47 anni, originaria del Pakistan. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, la donna, più volte, avrebbe praticato ritualisuedi 18 e 23 anni.Ilè una pratica religiosa a forte sfondo esoterico, ed è legato in qualche modo anche alla magia nera. Molto radicato è il concetto di anima in questa credenza religiosa. Il rituale, di origini afro-americane, può mirare a colpire attraverso alcuni malefici le persone prescelte, e per fare questo chi vuole scagliare "maledizioni" infila spilli e chiodi in una bambola di pezza solitamente, evocando il nome della vittima. Le ragazze hanno trovato infatti una bambola piena di spilli sotto al loro letto....