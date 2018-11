Milan | il CorSport | ' Mal di pancia Higuain | può saltare il riscatto!'

Incredibile CorSport : 'Un'altra squadra italiana vuole Ibra più del Milan' : Sorpresa in prima pagina sul Corriere dello Sport . Non c'è solo il Milan su Zlatan Ibrahimovic , assicura il quotidiano: 'La Sampdoria è la squadra che vuole Ibra con più forza: offerta da 2 milioni per 6 mesi in blucerchiato'.

Milan - il CorSport : 'Colpo dal Chelsea prenotato per gennaio' : Secondo il Corriere dello Sport , il Milan sta studiando già da questi giorni i colpi del mercato di gennaio vista la grande emergenza in particolare in difesa. 'C'è Gary Cahill , difensore del Chelsea per il Diavolo: ...

CorSport Udinese-Milan - la moviola : dubbi sul gol di Romagnoli : L'arbitro Marco Di Bello l'ha assecondata lasciandola giocare, ma non mancano episodi dubbi come riporta la moviola del Corriere dello Sport di oggi. L'azione principale è quella finale che porta al ...

CorSport Ibrahimovic chiama - il Milan rilette : c'è un solo dubbio : Calciomercato Milan, riflessioni in corso sul ritorno di Ibrahimovic Come riferisce il Corriere dello Sport , il Dt Leonardo e Mino Raiola dialogano costantemente. C'è il rinnovo di Giacomo ...

CorSport Milan - trattativa in corso per Sangaré del Tolosa : CALCIOMERCATO Milan Lucas Paquetá e non solo. Come racconta il Corriere dello Sport di oggi, ci sarebbe un altro talento ad aver stregato il Dt Leonardo : ossia Ibrahim Sangaré del Tolosa. Classe 1997 e alto quasi 2 metri, in patria il centrocampista viene paragonato in patria ...