Milan e Juve | una pretendente in meno per Godin

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...

Calciomercato Milan - Higuain torna alla Juventus? Le ultime : Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', è tutt'altro che scontato che a fine stagione il Milan eserciti il diritto di riscatto del cartellino del 'Pipita'. ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Il papà di Higuain : 'Boca-River? Ero a San Siro per Milan-Juve' : Jorge Higuain, papà di Gonzalo Higuain, parla a La Gazzetta dello Sport e svela un curioso retroscena sul Superclasico di Argentina, Boca-River: ' Non ho visto in diretta la partita di andata, perché ero allo stadio per Milan-Juve. Poi ho recuperato con immagini e ...

Serie A - il programma della 13a giornata : la Juventus ospita la Spal - spicca Lazio-Milan : Archiviata la sosta per le nazionali che ha visto protagonista anche la nostra Italia in Nations League contro il Portogallo (0-0) ed in amichevole contro gli USA (vittoria per 1-0 con gol di Politano) è di nuovo tempo di campionato: si apre il weekend di Serie A che si concluderà lunedì sera con il Monday Night tra Cagliari e Torino alle 20.30. Una 13a giornata che dà il via un ciclo fondamentale fino a Natale nel quale si delineeranno con ...

Calciomercato Milan - i tre acquisti del mercato di gennaio : l’esordio di Ibrahimovic potrebbe essere contro la Juve : Calciomercato Milan, Leonardo si è messo sulle tracce di diversi calciatori per rafforzare la rosa rossonera dopo i tanti infortuni delle ultime settimane Calciomercato Milan, Leonardo si è messo all’opera per puntellare la rosa in vista della sessione invernale, a seguito di una serie di infortuni davvero catastrofica per mister Gattuso. In tanti sono fermi ai box, alcuni dei quali per un lungo periodo come Bonaventura, Biglia e ...

Lazio - Lotito : 'Noi meno vincenti solo di Juve - Milan e Inter. Sul fatturato...' : Claudio Lotito, presidente della Lazio , ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: 'Non vorrei che si dimenticasse che la Lazio, dopo Juve, Inter e Milan è la squadra che ha vinto più di tutti sotto la mia gestione. Noi abbiamo saputo coniugare il risultata economico col ...

Le notizie del giorno – Sospetti sulla Juve - Chiellini a colloquio con Mazzoleni nell’intervallo con il Milan [VIDEO] : Le notizie del giorno – Nelle ultime ore è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato ...

Dalla corte del Chelsea alla scelta Caldara-Milan : ora la Juve blinda Rugani : ' Colpa ', se così si può dire, di una difesa che negli ultimi anni ha potuto contare su alcuni dei centrali più forti al mondo, Barzagli, Bonucci e Chiellini,, che insieme hanno saputo trovare un'...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Calciomercato Milan - ‘sgarbo’ Juventus : il club bianconero chiude la porta : Calciomercato Milan – E’ un momento difficilissimo in casa Milan, in particolar modo il club rossonero ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni in difesa, per ultimo lo stop pesante di Romagnoli, ko per almeno un mese. Il Milan ha necessità di reperire sul mercato almeno un difensore, gli svincolati non sembrano convincere per questo motivo il club ha bussato alla porta della Juventus e ha chiesto il prestito di Benatia. ...

Juve - no al Milan per Benatia : Secondo quanto riportato da Rai Sport la Juventus ha detto no all'offerta del Milan per Mehdi Benatia . Un'offerta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, cifra troppo bassa per le pretese dei bianconeri.

Cinquina della Juventus Women al Pink Bari. Adesso il Milan è più vicino : La Juventus Women torna a ruggire e si avvicina alla vetta della Serie A femminile. Grazie alla Cinquina rifilata oggi in casa a Vinovo alla Pink Bari, 5-0,, le ragazze di Rita Guarino dimostrano di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...