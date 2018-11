Migranti | sindaco Tijuana | ' Onu aiuti | qui crisi umanitaria'

Riace - i Migranti al sindaco Lucano : 'Non vogliamo andare via' - : "Qui c'è la nostra nuova vita", il messaggio lanciato dopo la circolare del ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento dei migranti . "Non ci sarà alcuna deportazione", rassicura la ...

"Mimmo libero!". I Migranti di Riace scendono in strada per sostenere il sindaco agli arresti domiciliari : "Mimmo libero! Mimmo libero". I migranti di Riace scendono in strada per esprimere il loro sostegno al sindaco Domenico Lucano, primo cittadino simbolo dell'accoglienza, dal 2 ottobre agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. In diverse zone d'Italia sono previste per oggi manifestazioni e sit-it per sostenere il sindaco.