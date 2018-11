Meteo | weekend ' rovinato' | nubifragi su molte regioni

Previsioni Meteo : weekend di maltempo e peggioramento martedì : E' finito il periodo di tregua dal maltempo. In questo fine settimana si verificheranno numerosi episodi di neve e pioggia. Già da oggi arriveranno le prima perturbazioni che colpiranno la fascia settentrionale del Paese, mentre domenica colpirà prevalentemente il centro sud con precipitazioni. La neve scenderà a quota bassa nel nord ovest, mentre un vortice nuovo di aria ghiacciata scenderà su gran parte dell'Italia da martedì, con neve sulle ...

Meteo - weekend di nubifragi : sabato e domenica di pioggia - neve e nebbia : Arriva una nuova fase di maltempo che si protrarrà per tutto il weekend, l’ultimo del mese di novembre. Secondo gli esperti Meteo sin dalle prime ore di oggi una perturbazione atlantica porterà le prime piogge in Toscana, Liguria e Piemonte. Previsto maltempo anche sabato e domenica da Nord a Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - lo scirocco scatena un altro brusco peggioramento in vista del weekend : forte maltempo - tanta neve sulle Alpi : 1/16 ...

Nubifragi e neve nel weekend. Meteo - tregua finita. Fine settimana da battere i denti : Non lasciatevi ingannare, la tregua dal maltempo non durerà. Già da domani infatti , le condizioni del tempo sono destinate a peggiorare nuovamente e sarà un vero e proprio boom di neve sulle nostre montagne. Andiamo a scoprire dove cadrà più neve e a quali quote.Come detto, dagli ultimi aggiornamenti di questa mattina dei principali modelli Meteo (ECMWF), è ormai confermato che una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantica si avvicinerà ...

Meteo - nuova ondata di maltempo : piogge nel weekend - ecco dove : Ancora maltempo in Italia: da domani inizierà una nuova fase che si protrarrà nel fine settimana, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it , che avvisa che dalle prime ore di domani, per via ...

Meteo weekend 24-25 novembre : atteso ciclone mediterraneo : Sembra proprio che il cattivo tempo non voglia abbandonare la nostra penisola. Infatti, dopo i fenomeni Meteo estremi che si sono verificati nelle ultime settimane, è atteso per questo Weekend del 24-25 novembre un altro ciclone mediterraneo, che porterà scompiglio sull'Italia. Fra le zone maggiormente colpite ci saranno Napoli e Roma, su cui era stata recentemente emessa dalla Protezione Civile una allerta Meteo arancione. L'Aeronautica ...

Meteo : breve tregua dal maltempo - poi weekend di nubifragi e neve : Una brevissima tregua dal maltempo caratterizzerà la giornata di giovedì ma da venerdì una nuova forte perturbazione di origine atlantica colpirà la Penisola portando piogge, temporali e neve a partire dal nord e in estensione la resto del Paese nel corso del finesettimana.Continua a leggere

Tendenza Meteo weekend sulla Penisola in arrivo nuove perturbazioni : Roma - Weekend molto instabile sull'Italia, a causa del transito di due perturbazioni a breve distanza una dall'altra. La prima arriverà già venerdì, la seconda si strutturerà durante la domenica. Entrambe si inseriranno all'interno di una conca depressionaria in transito proprio sulla Penisola italiana e il Mediterraneo centro-occidentale. SABATO Avvio di giornata con nubi e piogge sul Nordest e regioni ...

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 tornano freddo e maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta Meteo - irruzione fredda sull’Italia : weekend di maltempo - allarme per il forte vento - poi Lunedì arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE] : 1/17 ...

Previsioni Meteo - “Ciclone di Neve” per i Balcani e l’Europa orientale : attenzione in Grecia - prime bufere sulle Alpi nel weekend [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo - weekend di freddo e vento : crollo termico con temperature giù di 10 gradi : Addio alle temperature miti dei giorni scorsi, sull'Italia arriva definitivamente l'inverno con un brusco calo termico che nel corso del weekend farà scendere le temperature anche di dieci gradi in alcune regioni. Tutta colpa dell'ingresso di venti gelidi provenienti dal sud della Russia che raggiungeranno la Penisola attraverso i Balcani.Continua a leggere

Meteo - ‘weekend gelato’ : freddo e prime nevicate. Le previsioni dei prossimi giorni : Inverno, freddo e addirittura neve: ora sì che ci siamo. Mese ‘pazzo’ novembre, che nei primi giorni era stato caratterizzato da un campo di alta pressione proveniente dall’Africa che ha riportato in tutto il Sud, il Centro e il Nordest un tempo più stabile e soleggiato. Beh, nelle prossime ore cambierà (di nuovo tutto). Stando alle ultime previsioni Meteo, infatti, una massa di aria fredda proveniente dalla Russia arriverà ...

Meteo - primo weekend 'in bianco' : dove nevicherà : L'arrivo di correnti di aria fredda sull'Italia provocherà un drastico calo delle temperature, con i primi fiocchi di neve...