Mercedes-AMG | il SUV più veloce al Nürburgring

Mercedes-AMG GLB 35 - Primi collaudi per la Suv sportiva : I prototipi della nuova, e inedita, Mercedes-Benz GLB sono già stati fotografati in passato, ma le immagini odierne lasciano ipotizzare che i tecnici di Stoccarda siano al lavoro su una versione sportiva della futura Suv tedesca, attesa sul mercato nel 2020.Un'altra Suv curata da AMG. La GLB rappresenta una declinazione inedita della famiglia dei modelli con motore trasversale e piattaforma modulare Mfa2. La parentela con la nuova Classe A ...

Mercedes-Benz al L.A. Auto Show : anteprima mondiale per l'AMG GT R PRO : Le novità della stella alla kermesse losangelina: dalla world première della nuova AMG GT R PRO, passando per GLE, Classe A...

Mercedes-AMG GT R PRO : la presentazione in anteprima mondiale al Salone di Los Angeles : anteprima mondiale della Mercedes-AMG GT R PRO a Los Angeles Mercedes-AMG grande protagonista del Salone di Los Angeles con la world première della nuova Mercedes-AMG GT R PRO (consumo combinato: 12.4 l/100 km; emissioni di CO2 nel combinato: 284 g/km) e il rinnovamento della famiglia Mercedes-AMG GT (28 novembre – 9 dicembre). Un importante reveal che può essere vissuto in diretta streaming attraverso la piattaforma online: ...

Mercedes-AMG - La GT R Pro debutterà a Los Angeles : La Mercedes-AMG svelerà al Salone di Los Angeles (28 novembre - 9 dicembre) quella che, con tutta probabilità, sarà la sportiva più estrema della gamma della Stella, la GT R Pro. La nuova coupé rivestirà il ruolo di punta di diamante dell'offerta tedesca, proponendosi agli appassionati della guida in pista con soluzioni tecniche specifiche. Insieme a questa variante inedita, la Casa di Affalterbach svelerà anche l'aggiornamento di metà carriera ...

Mercedes-AMG GT Coupé4 - Record al Ring - è la quattro posti più veloce di sempre - VIDEO : La Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ ha stabilito un nuovo Record al NürburgRing per le vetture stradali a quattro posti girando in 7:25:41. La coupé a quattro porte di Affalterbach è scesa in pista in configurazione prettamente stradale, stabilendo dunque un nuovo primato: prima di lei la versione di produzione della Jaguar XE SV Project 8 aveva segnato un crono di 4 secondi inferiore, ma con una roll cage montata e con soli due posti a bordo, come ...

Mercedes-AMG GT 4 - incredibile record al Nurburgring : ecco la quattro posti più veloce dell’Inferno Verde [VIDEO] : La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 è la quattro posti di serie più veloce del leggendario Nürburgring Nordschleife Con un tempo ufficiale di 7:25:41, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 è la quattro posti di serie più veloce del leggendario Nürburgring Nordschleife. Sotto al cofano il motore otti cilindri firmato AMG e dietro al volante il pilota Demian Schaffert. Lo stesso pilota è stato coinvolto nello sviluppo della Coupé4, per garantire le ...

Mercedes-AMG GT - Nuovi collaudi per il restyling : La Mercedes-AMG GT è ormai vicina ad un nuovo restyling, il quale potrebbe debuttare nel corso del 2019. Le foto spia mostrano una coupé e una roadster durante i collaudi e aprono ulteriori ipotesi sull'evoluzione della due posti tedesca.Occhio agli scarichi. A differenza dell'esemplare fotografato nell'agosto scorso, le vetture odierne non hanno camuffature sul frontale e adottano quindi paraurti e gruppi ottici attuali. La roadster, inoltre, ...

Mercedes-AMG A 35 - Proseguono i test della berlina : Al Salone di Parigi, la Mercedes-Benz ha esposto le più recenti evoluzioni della nuova Classe A: la versione berlina e la sportiva AMG A 35 4Matic. Le declinazioni della hatchback aumenteranno ulteriormente con larrivo della Mercedes-AMG A 35 berlina. Immortalato durante una fase di messa a punto su strada, il nuovo modello dovrebbe debuttare in società nei primi mesi del prossimo anno.Dettagli AMG. Seppur appaia ancora camuffato parzialmente, ...

Mercedes-AMG GLC 63 - I collaudi della Suv sportiva al Ring : La Mercedes-AMG sta collaudando contemporaneamente due Suv sportive: parliamo delle versioni restyling della GLC 63 e della GLC 63 Coupé, ambedue fotografate al NürburgRing. Inediti i fari posteriori. Dopo il restyling della Classe C appena presentato l'aggiornamento della GLC potrebbe seguire nel corso del 2019. Le sportive saranno sicuramente della partita e la loro presenza sul circuito tedesco non è certo un caso: nonostante la ...

Mercedes Classe B e Mercedes-AMG A 35 - la famiglia delle compatte di espande : Un tipo di carrozzeria quasi estinto dal fenomeno sport utility. La fortuna della Classe B? Essersi messa sulle spalle la clientela orfana della vecchia Classe A che, prima di diventare una hatchback ...

Mercedes-AMG ONE - svelato il nome del nuovo gioiellino tedesco [GALLERY] : In vista del Salone di Parigi, il Marchio sportivo ad alte prestazioni della Stella annuncia il nome della sua hypercar: Mercedes-AMG ONE Un nome che incarna la più alta ambizione in campo automobilistico: portare su strada la tecnologia ibrida della Formula 1. La Mercedes-AMG ONE sarà il punto di riferimento della gamma e il modello top-of-the-line assoluto, come indica chiaramente il suo nome. Dopo mesi di test intensivi in ...

Mercedes-AMG - L'hypercar si chiamerà semplicemente ONE : ONE: si chiamerà semplicemente così, con lettere maiuscole e senza tanti fronzoli, la hypercar firmata Mercedes-AMG, nota fino a oggi come Project One. La Casa tedesca ha confermato in vista del Salone di Parigi il nome definitivo della vettura, che sarà prodotta in 275 esemplari e che adotterà una versione da circa 1.000 CV del powertrain ibrido adottato dalla W09 di Formula 1 del leader del mondiale Lewis Hamilton. Uno show truck privato ...

Mercedes-AMG G 63 by Brabus : l’inarrestabile forza dei 700 CV [FOTO] : La G 63 ha ricevuto un trattamento speciale capace di trasformare il 4×4 tedesco in una vera e propria auto da corsa Brabus, celebre preparatore tedesco specializzato in modelli della Casa della Stella a tre punte ha messo mano sulla già straripante Mercedes-AMG G 63, trasformandola in un inarrestabile fuoristrada con il cuore di una Formula 1. Gli ingeneri del tuner tedesco hanno modificato il poderoso V8 biturbo da 5.5 litri ...

Mercedes-AMG GT coupé 4 porte - Ecco come va la prima quattro porte firmata AMG : La Mercedes-AMG GT4 è la dimostrazione che cè sempre un motivo. E che nella vita basta avere pazienza e tutto, prima o poi, si spiega. Persino la curiosa svolta della CLS, che nella sua terza vita (cominciata qualche mese fa) ha deciso di rinunciare almeno in parte a quella prorompente originalità stilistica che da sempre ne giustifica l'esistenza. Semplicemente, serviva spazio per la prima berlina firmata AMG. Non una versione, non un ...