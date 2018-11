Medici oggi in sciopero | interventi a rischio

Pellicola repellente per sporco e batteri grazie alle nanotecnologie. Oggi aiuta la Medicina - domani forse ci terrà pulito lo smartphone : Un gruppo di ricercatori della McMaster University (Canada) ha messo a punto un rivestimento che si può applicare su molte superfici per renderle completamente repellenti a moltissime sostanze. È efficace contro olio, acqua, polvere e forme comuni di sporco, batteri, virus e tessuti viventi. L’applicazione in prima battuta riguarda il campo medicale, ma una volta in commercio potrebbe tornare utile anche per smartphone e vari accessori ...