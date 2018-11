Med Forum | direttore generale Oim Vittorino | cooperazione politica fondamentale su

Risultati Eurolega – Milano fa sognare il Mediolanum Forum - il CSKA suda e trionfa all’overtime : Bene Milano nella sfida casalinga contro il Baskonia, il CSKA trionfa all’overtime: tutti i Risultati della sfide di oggi dell’ottava giornata di Eurolega E’ terminata una nuova giornata di sfide di Eurolega: l’ottava giornata del campionato europeo ha regalato emozioni fortissime con la vittoria del Khimki sul Buducnost per 85-69. Ottima la prestazione dei padroni di casa, trascinati alla vittoria da un eccellente ...

Forum Med - focus quarta edizione sulla sicurezza condivisa : ... l'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale dal 22 al 24 novembre.Quest'anno l'evento ...

Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago per i 20 anni di carriera : biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago festeggiano i primi 20 anni di carriera con un grande live che terranno il 26 marzo prossimo. La band di Francesco Sarcina è quindi pronta a tornare sul palco per un grande evento con il quale i fan festeggeranno i primi 20 anni di successi del gruppo, tornato insieme e sul palco del Festival di Sanremo 2018 con il brano Così Sbagliato. Il ritorno alla vetta delle classifiche è ...

Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago e in diretta su RTL : ospiti - ultimi biglietti e info scaletta : Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago (Milano) stasera: il concerto si terrà oggi, venerdì 16 novembre, e verrà trasmesso in diretta su RTL 102.5. L'appuntamento è per le 21.00 su RTL 102.5 e in Radiovisione al canale 36 del Digitale Terrestre e al 750 di Sky HD oppure in streaming sul sito della radio. In studio Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi per commentare il concerto in tempo reale. Per Benji e Fede si tratta della prima ...

Ufficiale l’uscita di Oh - live di Jovanotti dedicato al tour 2018 con il concerto al Mediolanum Forum di Assago : Oh, live! di Jovanotti ha finalmente una sua data d'uscita. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, nei quali Lorenzo Cherubini aveva parlato di grandi novità all'orizzonte, ecco arrivare la notizia che in molti aspettavano. Il DVD del concerto al Mediolanum Forum di Assago diretto da Leandro Emede è disponibile dal 30 novembre, a qualche settimana dal Natale come aveva rivelato l'artista solo qualche tempo fa quando annunciava l'arrivo del ...

LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro d’altissima classifica al Mediolanum Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cska Mosca, sfida valevole per la sesta giornata della stagione regolare di Eurolega. Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e questa sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca del grande ex Daniel Hackett, che si trova a ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : scontro di fuoco al Mediolanum Forum - Milano sfida il CSKA Mosca di Daniel Hackett : Prima il Real Madrid, poi il CSKA Mosca: nel giro di poche settimane, al Mediolanum Forum di Assago arrivano le due squadre che, ad oggi, sono le imbattute leader della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Per l’Olimpia Milano, che segue entrambe con quattro vittorie e una sconfitta, si prospetta un’altra notte di grandi emozioni in casa propria. Per la formazione di Simone Pianigiani, quella di domani sera sarà una partita ...

I Muse ospiti internazionali della finale di X Factor 12 al Mediolanum Forum di Assago : I Muse ospiti internazionali della finale di X Factor 12. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'avvio dei Live, che hanno già iniziato ad animare l'X Factor Arena con le esibizioni decise dai giudici in carica per la nuova edizione. L'atto conclusivo della nuova stagione si terrà al Mediolanum Forum di Assago, dove per la prima volta saranno ospitati i Muse. I super ospiti che prenderanno parte alla serata finale del talent di Sky Uno ...

Il concerto di Jovanotti a Milano in tv - arriva lo show al Mediolanum Forum di Assago : tutti i dettagli : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv a ridosso del rilascio del DVD che raccoglie le emozioni dei due concerti al Mediolanum Forum di Assago. Lo spettacolo sarà trasmesso domenica 11 novembre su VH1 al canale 67 del digitale terrestre, ma anche su Spike al canale 49 e su Paramount Channel. Il concerto andrà in onda a partire dalle 21,10 e rappresenta una trasposizione su piccolo schermo del concerto del 4 luglio scorso al Mediolanum Forum ...

Ghali in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 29 ottobre : info orari - scaletta e ingressi : Ghali in concerto al Mediolanum Forum di Assago continua il tour di supporto ad Album, sua ultima prova di studio con tutti i grandi successi che il trapper ha portato in radio dall'inizio della sua carriera. I biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Disponibile anche il ritiro sul luogo dell'evento, previa esibizione di un proprio documento d'identità in corso di validità e ...

Forum Pd a Milano - Sala : "Serve opposizione dura e un segretario che faccia il Mediano" : Il sindaco: "Dobbiamo dire no a ‘prima gli italiani’ e sì a quelli che fanno il loro dovere da cittadini, a prescindere dal colore della pelle"

Claudio Baglioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago : info ritiro pacchetti - scaletta e ingressi : Claudio Baglioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago porta la musica di Al Centro in una tre giorni per la quale sono rimasti solo pochi biglietti a disposizione. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, con tutte le canzoni che hanno reso grande la sua carriera a cominciare da Signora Lia. I brani sono portati in stretto ordine cronologico fino all'ultimo brano Con te che ha pubblicato nel 2013. Coloro che sono già in ...

Public Procurement Forum per le piccole e Medie imprese : Parigi, 25 ott. (Labitalia) - In programma domani presso la sede dell'Ocse a Parigi un Forum dedic[...]

La mossa di Gattinoni : un palco privilegiato al Mediolanum Forum di Milano : Da ottobre infatti, il Gruppo Gattinoni invita i suoi ospiti ad assistere ad alcuni degli spettacoli più gettonati del panorama artistico, musicale e sportivo milanese, direttamente da uno degli ...