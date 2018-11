Mattino 5 | Federica Panicucci incontenibile | regina di Mediaset a Capodanno

Mattino 5 - la Marchesa fa un errore : Federica Panicucci interviene : Federica Panicucci ammonisce la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona Uno show in piena regola oggi a Mattino 5. La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata l’ospite di oggi a Mattino Cinque. L’ex gieffina è entrata nello studio di Federica Panicucci in pompa magna, accompagnata da due guardie del corpo. Congedati i bodyguards, Daniela Del Secco ha poi risposto alle domande della padrona di casa, parlando proprio del ...

Enrico Silvestrin fa piangere Federica Panicucci a Mattino 5 : Federica Panicucci piange dopo il racconto di Enrico Silvestrin a Mattino 5 “Le lacrime in tasca io le ho sempre”. Sono state queste le parole di Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque, dopo un momento toccante che l’ha fatta commuovere. Enrico Silvestrin ha fatto piangere Federica Panicucci a Mattino 5. Il racconto del deejay sulla morte della madre ha toccato tutti nel salotto mattutino di Canale 5 e in particolare la ...

Corona - Provvedi - la madre di Silvia scrive a ‘ Mattino 5’ : la lettera per Federica Panicucci : Monica Provvedi ha inviato una lettera alla trasmissione per spiegare di aver preso una decisione dopo il faccia a faccia...

Mattino Cinque - scontro in diretta tra Federica Panicucci e il genero della Marchesa d’Aragona : A Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la padrona di casa, Federica Panicucci, e un ospite, ovvero Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e soprattutto genero della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. O presunta tale, perché è di questo che i principali salotti Mediaset si stanno occupando ultimamente: capire se la Del Secco, ora nella Casa del GF Vip, sia o non sia una nobile. C’è chi si dice convinto, infatti, che in ...