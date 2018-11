Marte | La sonda MRO potrebbe aver visto acqua salata anche dove non c' è

Marte - la Nasa atterrerà nel 2020 con una sonda nel letto di un'antico fiume : Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti se lì fuori, da qualche parte, ci sia vita o, se ci sia stata. Da sempre il luogo più indicato, anche grazie a film di fantascienza dal dubbio valore scientifico, è Marte. Il 'Pianeta Rosso' è da sempre all'attenzione degli scienziati, poiché non solo è molto simile alla Terra, ma anche perché sulla sua superficie sono stati notati dei grandissimi canyon, dove forse un tempo scorreva ...

Astronomia : i laghi esondati hanno scavato canyon su Marte : Oggi l’acqua su Marte è intrappolata in calotte di ghiaccio. Ma miliardi di anni fa – spiega Global Science – scorreva liberamente e in grandi quantità sul pianeta attraverso fiumi che si riversavano in crateri, creando laghi e mari. Più di 200 di questi bacini, oggi prosciugati, presentano canali di sbocco che si estendono anche centinaia di chilometri, scavati un tempo dall’acqua defluita dagli antichi laghi. Ma in quanto tempo si ...

Marte : la sonda MRO analizza il ghiaccio nelle pianure del nord : Un nuovo metodo di analisi messo a punto da un team di scienziati del Planetary Science Institute ha individuato la distribuzione latitudinale di formazioni ricche di ghiaccio su Marte. Lo studio, condotto su vasta scala, consentirà indagini più dettagliate per la ricerca di depositi di ghiaccio recenti e dei sedimenti nel bacino polare, situato a nord del pianeta. I depositi di ghiaccio recenti – spiega Global Science – sono ...

Astronomia : la sonda Mars Express scopre crepe “giovanili” sul volto di Marte : Lunghi solchi che percorrono la superficie del Pianeta Rosso, estendendosi per oltre mille chilometri attraverso crateri da impatto, colline e antiche pianure vulcaniche: sono le fratture in primo piano nel set di panorami marziani realizzati da Mars Express, la sonda Esa che lo scorso 2 giugno ha celebrato i 15 anni dal lancio. Le fenditure, che seguono un andamento da nordovest a sudest, sono state individuate in una zona dell’area ...