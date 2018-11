Marco | morto a 11 anni tra le fiamme a casa | il padre ha appiccato il fuoco per punire la

E' morto Orlando Marconi. La Riviera piange il Re del Freddo : SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Riviera piange il Re del Freddo. E' morto a 91 anni Orlando Marconi. La sua è stata una vita fatta di tanto lavoro ma anche di idee e innovazioni che hanno creato lavoro ...

Marco D’Amore in Gomorra 4 : “Quando Ciro è morto abbiamo pianto” : Marco D'Amore in Gomorra 4 vestirà i panni di regista lasciandosi alle spalle il suo storico personaggio, quello di Ciro l'Immortale, dopo la morte che ha chiuso la terza stagione. Ospite al Lucca Comics, l'attore è tornato a parlare della serie Sky Atlantic che andrà in onda nel 2019 con gli episodi della quarta stagione. Proprio in un'intervista a Repubblica.it, Marco d'Amore racconta qualcosa sul suo personaggio immortale almeno per quel ...

Battuta di caccia finisce in tragedia : è morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

Rieti - Marco Testi morto durante caccia al cinghiale/ Ultime notizie : colpito da un compagno di battuta : Rieti, Marco Testi morto durante caccia al cinghiale: colpito da un compagno di battuta. La procura ha aperto fascicolo per omicidio colposo. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:08:00 GMT)

Marco Lincetto detto Turbolince morto - addio al volto di Tu si quel vales e La Corrida : In molti lo ricordano per le sue partecipazioni televisive e, dalle parti di Padova, per le sue numerose apparizioni nei diversi spettacoli di piazza e non solo. Mirco Lincetto è morto a soli 55 anni, l’uomo aveva partecipato a La Corrida di Gerry Scotti e a Tu si que vales. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e poi con un brano ...

Morto Marco Gastini - una delle firme di Luci d'Artista di Torino : Torino rende omaggio a Marco Gastini, tra i più noti artisti torinesi a livello internazionale, Morto ieri all'età di 80 anni. La sua installazione luminosa, allestita in Galleria Umberto I e parte ...