Marco Carta fa piangere Caterina Balivo con il racconto della sua infanzia : Commozione per Caterina Balivo , che ha intervistato Marco Carta a Vieni da me. Il cantante si è raccontato senza filtri, ripercorrendo sia la sua carriera artistica che alcuni momenti della sua vita ...

Marco Carta a Vieni Da Me parla di suo padre : “Non ha voluto conoscermi” (video) : Ieri abbiamo visto Marco Carta a Vieni da Me, ospite del programma di Caterina Balivo su Rai Uno. L’artista si è raccontato attraverso un’intervista musicale in cui ogni canzone corrispondeva a una parte di vita che lui ha spiegato al pubblico in studio e a casa, facendo conoscere parti di sé che non tutti conoscevano. La prima canzone è “It Ain’t Easy” di Ricky Fante, che riporta Marco Carta al periodo del talent show Amici di Maria De ...

Marco Carta : 'Mio padre aveva un altro figlio e non mi ha voluto conoscere' : Marco Carta ha parlato degli aspetti dolorosi della sua vita, parlando del rapporto con un padre che non ha mai voluto conoscerlo. Il giovane cantante ha rivelato che un giorno avrebbe dovuto incontrarlo, ma il genitore non si è presentato all'appuntamento. Per il dispiacere, Marco, in lacrime, è andato a nascondersi nel caminetto per 'sentire un po' di calore', come ha raccontato a Caterina Balivo durante una puntata di Vieni da me. A detta ...

Marco Carta : “Mio padre aveva un’altra famiglia - un altro figlio - e non mi ha mai voluto conoscere” : “Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere”. Marco Carta si racconta in un’intervista a cuore aperto a Caterina Balivo, nel contenitore pomeridiano Vieni da Me. Il cantante sardo ha rivelato dettagli molto intimi della sua vita privata, in particolare del suo rapporto difficile con la famiglia. “Non ho avuto un padre, non mi ha dato esempio. La mia famiglia ha sempre parlato bene ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Mio padre un estraneo - aveva un'altra famiglia' : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo , nel corso della trasmissione ' Vieni da me ', attraverso le canzoni della cosiddetta 'intervista musicale'. La prima canzone, ...

Vieni da me - il dramma di Marco Carta : cosa ha subito da suo padre. Caterina Balivo in lacrime : Marco Carta piange davanti alle telecamere di Rai 1, ospite della trasmissione Vieni da me . Il cantante vincitore di Sanremo ripercorre la sua infanzia e parla del padre che non ha mai avuto non ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia' : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo , nel corso della trasmissione ' Vieni da me ', attraverso le canzoni della cosiddetta 'intervista musicale'. La prima canzone, ...

Marco Carta/ 'Ho aspettato mio padre per ore - non ha voluto incontrarmi' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : Marco Carta si racconta ai microfoni di Vieni da me: dai problemi di salute al coming out fino alla voglia di avere un figlio.

Vieni da me - Marco Carta rivela : «Mio padre non mi ha voluto conoscere - aveva un'altra famiglia» : Marco Carta si è raccontato nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo, nel corso della trasmissione "Vieni da me", attraverso le canzoni della cosiddetta "intervista...

Marco Carta a cuore aperto : "Mio padre non ha mai voluto conoscermi" : Ospite di 'Vieni da me', il cantante ha ripercorso la sua infanzia, segnata dall'assenza della figura paterna: "L'ho...

Marco Carta : "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" : Marco Carta, ospite oggi a Vieni da me, si è raccontato a Caterina Balivo attraverso le canzoni dell’’intervista musicale’.prosegui la letturaMarco Carta: "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:20.

Marco Carta a Vieni da Me : “Ho scoperto di avere un altro fratello” : Marco Carta per la prima volta in tv con il fratello che ha trovato da grande E’ stato Marco Carta il protagonista dell’intervista ‘musicale’ della puntata di Vieni da Me di oggi, giovedì 22 novembre 2018: il cantante sardo, lanciato alcuni anni fa da una trionfante edizione di Amici di Maria De Filippi, si è infatti raccontato a 360 gradi nel salotto di Caterina Balivo, su Rai1, parlando della sua carriera ma rivelando ...

Marco Carta : il racconto sul padre fa piangere Caterina Balivo : Marco Carta racconta l’infanzia dolorosa e la felicità ritrovata accanto al fidanzato Marco Carta e la sua voglia di amare e sognare. Nella puntata di Vieni da me in onda oggi, giovedì 22 novembre, il cantante lanciato da Amici si è raccontato attraverso un’intervista musicale nello spazio Una canzone per te. Caterina Balivo ha dunque […] L'articolo Marco Carta: il racconto sul padre fa piangere Caterina Balivo proviene da Gossip e ...

'Amici' compie 18 anni - da Emma Marrone a Marco Carta gli auguri di tutti i vincitori : 'Amici di Maria De Filippi' compie 18 anni e i vincitori si 'riuniscono', almeno virtualmente, per fare gli auguri al programma. Da Emma Marrone a Marco Carta ecco gli auguri di tutti i vincitori. ...