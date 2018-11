Mantova | la mamma del piccolo morto nell' incendio | Eri un angelo | ora lo sei

ilgiornale

- TeleClubItalia : DALL'ITALIA | IL DOLORE Nonostante lo choc, Silca ha trovato il coraggio di scrivere una dedica al bimbo morto nel… - Today_it : Papà dà fuoco alla casa con dentro il figlioletto: l'ultimo straziante saluto della mamma -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Lo ha salutato sui social network, suo figlio undicenne. "Riposa in pace, cucciolo mio bello, eri une adesso lo sei nel vero senso della parola", lo ha scritto di notte, su Facebook, Silca, la moglie di Gianfranco Zani. Che giovedì sera ha dato fuoco alla sua villetta di Ponteterra di Sabbioneta, nelno, in cui ha perso la vita uno dei suoi tre figli.Marco, infatti, sarebbesoffocato dal fumo, mentre dormivaa sua camera da letto. La donna, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, in un altro post, sempre su Facebook, avrebbe attribuito la responsabilità del gesto al marito. Accusato di violenza domestica.Dal profilo Facebook di Silca, solo qualche giorno prima dell'accaduto, emergeva una situazione piuttosto tranquilla. La donna, solo qualche tempo fa, si era trasferita in una comunità e aveva ottenuto che al marito fosse vietato avvicinarsi a loro. ...