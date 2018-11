Manovra - Salvini : «Lo spread cala - l'economia italiana è sana» : «Chi sta leggendo attentamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è sana», dice il vicepremier Matteo Salvini, in Sardegna per la seconda giornata del suo...

Manovra - Salvini : 'Lo spread cala - l'economia italiana è sana' : 'Chi sta leggendo attentamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è sana', dice il vicepremier Matteo Salvini , in Sardegna per la seconda giornata del suo tour nell'Isola. Lo sottolinea commentando la discesa dello spread, rientrato sotto quota ...

Manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Manovra - Moscovici : no a trattative da mercanti. Salvini : stop insulti - : Il commissario Ue ha parlato di fronte al Parlamento di Parigi e ha comunque ribadito di voler trovare una soluzione insieme all'Italia. Secondo Moscovici, è "necessario rispettare le regole". Il ...

Pensioni - UE boccia la Manovra ma Salvini conferma : 'La riforma non si tocca' : Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla Manovra 2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché la Manovra è stata bocciata. Ed ora cosa accadrà? Pensioni anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale ...

Salvini e Conte a Ue : 'Non rinunciamo a nulla - la Manovra è per gli italiani' : Il premier nel pomeriggio riferirà alla Camera. 'Ci sono margini per trattare ma non macelleria sociale', stempera il clima Di Maio. Il vicepresidente della commissione Katainen: 'Non è battaglia tra ...

Manovra - Salvini : no passi indietro. Conte e Moscovici cercano dialogo | : Dopo la bocciatura Ue e la possibile procedura d'infrazione, il premier alla Camera per un'informativa urgente. E dice: no ribellioni, noi responsabili. Il commissario europeo definisce la legge di ...

Manovra - Conte 'Noi responsabili - nessuna ribellione'. Di Maio 'Margini di dialogo'. Salvini 'No a passi indietro' : Il governo sospeso tra la ferma difesa della Manovra così come è scritta e il tentativo di dialogorare con l'Europa. All'indomani della bocciatura da parte della Commissione europea , il premier ...

Conte alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma interesse italiani al primo posto' Di Maio : 'No Manovra correttiva' Ma Salvini : 'Nessun passo ... : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Manovra bocciata - Salvini : : Il ministro dell'Interno ha ribadito che 'i soldi che abbiamo messo nella Manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si toccano'. Poi è tornato a difendere 'quota cento' ...

Manovra - Salvini : no passi indietro. Conte : nessuna ribellione : "Lo spread viene deciso con un clic dall'altra parte del mondo, che decide oggi l'Italia sale, l'Italia scende. E' chiaro che quello non è controllabile - dice ancora il vicepremier a Unomattina - L'...

Boldrini attacca Salvini : "L'Ue boccia la Manovra e lui posta foto di gattini..." : C'è un nuovo capitolo nella saga dello scontro politico tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. E, ancora una volta, si consuma sui social network.Nella mattinata di giovedì, infatti, l'ex presidente della Camera dei deputati, è tornata all"attacco del ministro dell"Interno nonché vicepremier, rimproverandolo per il suo modus operandi circa la bocciatura da parte dell'Unione Europea della manovra finanziaria varata dal governo Lega-Movimento 5 ...

Manovra - Salvini : niente passi indietro. Moscovici : non sono Babbo Natale - si usi rispetto : "L'economia italiana " ha proseguito - è sana e lo spread non corrisponde alla vita vera. E' chiaro che qualcuno sta speculando sull'Italia, per questo siamo preoccupati. Non vorrei che qualche ...

Manovra - Salvini : no passi indietro. Moscovici : non sono Babbo Natale : E' chiaro che quello non è controllabile - dice ancora il vicepremier a Unomattina - L'economia italiana è sana , il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha detto l'economia italiana è tra ...