Manovra | Moody' s | lo scontro con l' Ue manterrà alto lo spread

Manovra - Moody's : tensioni con Ue accrescono rischi per Italia : La tensione, affermano ancora gli analisti dell'agenzia, 'manterrà probabilmente alti e volatili i costi di finanziamento dell'Italia, ponendo ulteriori rischi al ribasso per l'economia che ha già ...

Moody's dopo bocciatura Manovra : rischio aumento costi finanziamento con tensioni Ue : Il continuo braccio di ferro tra il governo M5S-Lega e l'Unione europea si tradurrà probabilmente in elevati costi di finanziamento e in un aumento dei rischi per l'economia. Lo ha scritto Moody's in una nota, stando a quanto riporta Reuters:

Manovra - Moody's : 'Investitori temono di non rivedere più i soldi e scappano' : ... un'ulteriore integrazione con la Ue e l'Eurozona, …, Non esiste un momento migliore di quello attuale per applicarle, vista la forza dell'economia globale ed europea. Sarà del tutto impossibile ...

Il capoeconomista di Moody's : "Manovra italiana controproducente. Si facciano investimenti - ma senza deficit" : Aveva già definito la manovra italiana un errore, un gioco d'azzardo sulla salute dei conti del nostro Paese. Dopo il declassamento dell'Italia fatto dall'agenzia di rating di cui è capo economista, Mark Zandi torna sull'argomento e spiega a La Stampa perché le misure pensate dal governo Lega-M5s saranno dannose per l'economia del Paese, soprattutto nel lungo periodo. Assicura che la sua agenzia, Moody's Analitycs, non ha ...

Manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

Manovra - declassamento Moody's alla prova dei mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Confindustria. Dopo Moody's correggere la Manovra o la partita è persa : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...

Manovra - Di Maio-Salvini su Moody's : avanti così - outlook stabile : ...scriveva che l'outlook è stabile perché "l'Italia dispone ancora di importanti punti di forza che controbilanciano l'indebolimento delle prospettive sui conti" e tra questi indicava "una economia ...

Boccia : 'Moody's? Era nelle cose - ora correggere la Manovra'. Savona : 'Nessun rischio default' : Quindi 'occorre rivedere la manovra in termini di analisi di impatto, di effetti sull'economia reale, quanto più occupazione realizziamo, quanti più investimenti riusciamo a realizzare, c'è un nodo ...

Moody's - Boccia dopo il taglio del rating : "Ora cambiare la Manovra". Savona : "Nessun rischio default" : MILANO - Il taglio del rating di Moody's all'Italia surriscalda il dibattito intorno alla Manovra, già acceso dallo scontro interno alla Maggioranza di governo . A rivolgersi al governo all'indomani ...

MOODY'S TAGLIA IL RATING DELL'ITALIA/ Declassamento a Baa2 - Boccia : "Governo cambi Manovra" : Moody’s TAGLIA il RATING dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana Boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:08:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Il Governo cambierà la Manovra bocciata da Moody’s? : La RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 è contenuta nella manovra 2019 che ha ricevuto un giudizio negativo da parte dell’agenzia di rating Moody’s(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:04:00 GMT)