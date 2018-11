Manovra | Conte | ' A Ue dirò che vogliamo stabilità finanziaria'

Manovra - Conte : "Non sono preoccupato ma vigile - con Ue confronto sereno e spero costruttivo" : Ma la Commissione "si assume le sue responsabilità e agisce per la stabilità dell'economia italiana e della zona euro" agendo "semplicemente nel quadro del mandato ricevuto dagli Stati membri". Poi: "...

[Il retroscena] Cambiare la Manovra senza perderci la faccia : la mission impossible di Conte e Tria : ... alle fondazioni e associazioni collegate con gli standard più elevati nel mondo. Non siete soddisfatti?". Premier nervoso E' sembrato molto seccato il premier. Non è chiaro se ce l'ha con i 5 Stelle ...

Fantainvestimenti. Il bluff di Conte con l’Ue sulla Manovra : Roma. Se è vero che tra gli argomenti su cui più farà leva Giuseppe Conte per convincere Jean-Claude Juncker della bontà della sedicente “ manovra del popolo” c’è la promessa dello sblocco degli investimenti impantanati nei bilanci degli scorsi anni, allora forse tanto vale che la cena in programma s

Manovra - Conte alla Camera chiede tempi lunghi all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Poco prima in Senato, durante il question time, anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva pronunciato parole di preoccupazione sullo scontro con l'Ue: 'Se l'aumento dello spread persistesse ...

Manovra - lo show di Brunetta in Aula contro Conte : “Azzeccagarbugli. Sorrida pure - Crozza avrà un’imitazione in più” : “Mi aspettavo da lei parole di verità, ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese da azzeccagarbugli fatto per non far capire nulla a nessuno”. Inizia così l’intervento Renato Brunetta, durante l’informativa del presidente Giuseppe Conte a Montecitorio, dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. “Ieri l’Europa non ha bocciato la Manovra del suo governo, ha bocciato l’Italia e quando ho sto dalla ...