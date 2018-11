MANOVRA BOCCIATA L' Ue usa i mercati per punire l' Italia - IlSussidiario net

MANOVRA BOCCIATA dall’Ue - Conte alla Camera La diretta : Il presidente del consiglio, dopo il parere contrario di Bruxelles sulla Manovra di bilancio italiana

MANOVRA BOCCIATA - e ora? : L'Europa ha bocciato la Manovra, e ora che succede? Il Mef è già al lavoro per trovare la formula dalla quale ripartire per intavolare una trattativa con la Commissione europea all'indomani dell'...

Confcommercio - MANOVRA BOCCIATA dal 55% delle imprese giovani : Il 55% delle imprese giovani del settore terziario boccia la Manovra per i suoi provvedimenti , ritenuti " inefficaci " per contrastare la crisi economica. E' quanto emerge dal rapporto realizzato da ...

MANOVRA BOCCIATA - Salvini : : Il ministro dell'Interno ha ribadito che 'i soldi che abbiamo messo nella Manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si toccano'. Poi è tornato a difendere 'quota cento' ...

MANOVRA BOCCIATA - l’Italia sarà la prossima Grecia. Prepariamoci a un nuovo colpo di Stato finanziario : Provo a fare chiarezza sulla situazione tragica in cui si trova l’Italia, oggi sottoposta all’attacco concentrico sferrato dalla finanza cosmopolitica e all’offensiva mediatico-giornalistica dei padroni del discorso al servigio della classe dominante. Così cristallizzerei la situazione e mi scuserete per la sintesi. I mercati vogliono X, ergo il governo italiano deve fare X. Anche se X nuoce all’interesse nazionale, al ...

Spread in salita e MANOVRA BOCCIATA - come investire i propri risparmi nell'incertezza : Il portafoglio a rischio zero, si sa, non esiste più da anni. Nemmeno i cari titoli di Stato possono più considerarsi un ombrello a prova di bomba. Ma mediare la necessaria diversificazione con un ...

Pensioni anticipate : MANOVRA BOCCIATA - ma il Governo insiste su quota 100 e legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 22 novembre 2018, vedono arrivare dall'Unione europea una bocciatura all'impostazione della manovra, mentre sullo sfondo prende forma l'avvio di una possibile procedura d'infrazione nei confronti del Paese. La maggioranza continua a manifestare la volontà di proseguire con il superamento della legge Fornero e gli altri provvedimenti di welfare previsti nel contratto di Governo. Nel frattempo, ...

MANOVRA BOCCIATA - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

MANOVRA BOCCIATA dall'Ue - Moscovici : "Lo spread sale quando parla il governo italiano" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".

MANOVRA BOCCIATA dalla Ue. Moscovici : "Governo parla e spread sale" : Il giorno del verdetto Ue sulla Manovra economica dell'Italia è arrivato e con esso la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione Ue rileva che la Manovra finanziaria 2019 vede un "non rispetto ...

MANOVRA BOCCIATA dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.

MANOVRA BOCCIATA - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

MANOVRA BOCCIATA - il Governo ora la smetta con la propaganda e dica agli italiani la verità : Il Governo non cambia idea sulla Manovra, difendendo le scelte operate e fregandosene della bocciatura UE. Tutto legittimo, forse anche giusto. Il problema è che questo Governo non parla il linguaggio della verità. Non racconta la verità agli italiani, ammantando di propaganda non solo la realtà e i rischi che stiamo correndo, ma anche gli scenari e le opzioni future. Conte, Di Maio e Salvini parlino chiaro e dicano se davvero vogliono portarci ...