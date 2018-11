Maltempo Valtellina | rischio valanghe sopra i 2200m

Maltempo Lombardia - assessore : in Valtellina evitati disastri : “Regione Lombardia è stata assolutamente tempestiva, mettendo a disposizione qualche milione di euro per sistemare le situazioni critiche che si sono venute a creare“: lo ha dichiarato, in merito all’emergenza Maltempo, Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni. “E’ giusto anche dire che abbiamo contenuto i danni grazie agli interventi che, nel tempo, sono stati ...

Maltempo - frana di sassi : chiusa strada tra Lecco e Valtellina : Una grana ha completamente ostruito oggi pomeriggio la strada tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco. La Provincia ha cosi’ disposto l’immediata chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e a Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Fortunatamente si sono registrati danni o feriti. Sul posto Vigili del fuoco di Bellano, i carabinieri e i tecnici ...

Maltempo in Valtellina : corsa contro il tempo per liberare le 200 persone bloccate allo Stelvio : Turisti e lavoratori del settore sono da sabato fermi a 2.700 metri di quota a causa delle forti nevicate. Ma da oggi gli elicotteri possono alzarsi in volo per portarli a valle

Maltempo in Alta Valtellina : 193 persone bloccate al Passo dello Stelvio - in corso evacuazione : Sono iniziate alle prime ore di questa mattina le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate da alcuni giorni in diverse strutture ricettive in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio, a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le autorità locali, ha attivato il Coi – Comando Operativo Interforze – che procederà al trasferimento della ...

Maltempo Lombardia : paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Maltempo - neve in Valtellina : chiuso il tratto Bormio-Passo dello Stelvio : La strada Statale 38 dello Stelvio in Valtellina, causa una forte ondata di Maltempo, viene chiusa al traffico nel tratto compreso fra Bormio (Sondrio) e il passo dello Stelvio, al confine con la provincia di Bolzano. Lo comunica il Comando provinciale di Sondrio della Polstrada. Il provvedimento scattera’ dalle 19 di oggi e restera’ in vigore almeno sino alle 8 di domani mattina: sulla strada sono caduti gia’ 40 centimetri di ...

Maltempo Valtellina : previste forti nevicate nel fine settimana : In Valtellina e Valchiavenna la coda dell’estate, con temperature decisamente fuori stagione sino a 29 gradi sul fondovalle, da domani è destinata a esaurirsi. Sono, infatti, previste abbondanti nevicate, fra i 40 e i 50 centimetri, in montagna e precipitazioni piovose di forte intensita’ sul fondovalle. In queste ore l’allerta meteo per il fine settimana è da codice rosso. Gli esperti del Centro regionale nivometeo ...

Maltempo : forti raffiche di vento in Valtellina : Tetti scoperchiati, cartelli pubblicitari abbattuti e alberi sradicati. Sono gli effetti delle forti raffiche di vento che oggi hanno investito Valtellina e Valchiavenna. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio stamane ha effettuato un’ondata di interventi, per la precisione 55 sull’intero territorio. La maggior parte delle uscite si è resa necessaria nelle zone di Tirano e della Valchiavenna, dove le raffiche di vento ...

Maltempo - pericolo di ghiaccio : chiusa la strada in Valtellina : Il crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna ha imposto la chiusura di un’importante via di collegamento fra la provincia di Sondrio e quella di Brescia. Il clima rigido in quota rende il fondo stradale della strada provinciale numero 29, che conduce al passo del Gavia, non percorribile in condizioni di sicurezza, per la possibile formazione di lastroni di ghiaccio, spingendo cosi’ l’amministrazione provinciale di ...

Maltempo Lombardia : quasi 7 milioni per i danni in Valtellina : Ammontano a quasi 7 milioni i fondi stanziati dalla Giunta regionale lombarda per gli interventi di riassetto del territorio dopo le forti piogge di luglio-agosto in Valtellina, Valcamonica (Brescia) e Valbrembana (Bergamo). Il piano e’ stato illustrato oggi a Sondrio dagli assessori regionali Pietro Foroni e Massimo Sertori. “Le opere che la Regione Lombardia ha finanziato – hanno spiegato Foroni e Sertori in conferenza stampa ...