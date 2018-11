Maltempo Toscana | nubifragio a Viareggio | strade allagate

Maltempo Toscana : altri 20 milioni per interventi post alluvione per Livorno - Collesalvetti e Rosignano : Venti milioni in aggiunta ai 65 già stanziati per concludere tutti gli interventi post alluvione a Livorno, Collesalvetti e Rosignano: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in qualità di commissario per l’emergenza ha fatto un sopralluogo sui cantieri dei territori colpiti il 10 settembre 2017 e un bilancio dei lavori realizzati. “Il mio mandato di commissario scadrà l’8 marzo del 2019 – ...

Maltempo in Toscana : Elsa in piena - allagamenti a Manciano : L'ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia per effetto di una perturbazione di origine atlantica creato criticità anche in Toscana. In particolare è la zona di Grosseto ad essere...

Maltempo Toscana - straripano torrenti e fossi in Maremma : strade chiuse : Abbondanti piogge, oltre 60mm in poche ore, in provincia di Grosseto, nel territorio di Manciano, hanno causato problemi al reticolo idraulico minore. L’ufficio Protezione civile del comune Maremmano ha chiuso alcune strade che passano vicino al fosso di Molino Onteo, a causa dell’esondazione del torrente Elsa che impedisce l’attraversamento di uno scivolo per il transito delle auto. Segnalate anche altre criticità sulle strade ...

Maltempo Toscana : la neve imbianca Mugello e passi appenninici : Deboli nevicate nell’Alto Mugello e sui passi appenninici. Personale e mezzi della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sono in azione, avverte il consigliere delegato Angelo Bassi, per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Si raccomanda prudenza alla guida e si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali. L'articolo Maltempo Toscana: la neve imbianca Mugello e passi appenninici sembra essere il ...

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte Maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Maltempo - primi fondi per far fronte ai danni : 3.5 milioni alla Sardegna - 1.5 milioni alla Toscana : “alla Sardegna arriveranno 3,5 milioni come prima tranche di risorse per i danni causati dai fenomeni meteo avversi”. Lo annuncia Donatella Spano, assessora delegata alla Protezione civile della Regione Sardegna, dopo la firma del capo del Dipartimento nazionale dell’ordinanza per gli interventi urgenti in 11 Regioni a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. “Dopo la delibera per la ...

Maltempo Toscana : Rossi nominato commissario delegato : Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha firmato l’ordinanza che nomina il presidente Enrico Rossi commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dalla grave ondata Maltempo che, a fine ottobre, ha colpito anche la Toscana. Con l’ordinanza, spiega una nota, vengono destinati alla Toscana 1,5 milioni di euro: serviranno per finanziare gli interventi piu’ urgenti e per consentire la piena ripresa delle ...

Maltempo Toscana : “Gelo in arrivo - proteggere i contatori” : “Considerato il repentino abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo”. ...

Maltempo Toscana : “Ok allo stato di emergenza - ora subito al lavoro” : Soddisfazione da parte del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per la delibera dello stato di emergenza nazionale da parte del governo, a seguito dell’ondata di Maltempo che tra il 28 ed il 30 ottobre scorsi ha colpito, tra le altre regioni, anche la Toscana, attesa per la nomina a commissario per avviare subito il lavoro e ottimismo sul fronte delle risorse che arriveranno, sempre dal governo, per gli interventi ...

Maltempo : la Società Toscana di Orticoltura censisce gli alberi a rischio : La recente ondata di forte Maltempo in Italia, con la caduta di alberi in molte città, ha sollevato un’eco mediatica considerevole ma ha anche evidenziato una percezione distorta del problema delle alberature urbane. Il problema della presenza di alberi nei centri abitati esiste, ma non è di per se stesso un’emergenza, mentre lo è quella di mettere a punto piani pluriennali di gestione e rinnovamento per affrontare in modo proattivo ...

Maltempo in Toscana : priorità agli interventi su costa e arenili : “Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per affrontare i primi interventi urgenti e ci concentreremo sulle coste e sugli arenili con lavori di ripascimento per mettere in condizioni la costa di affrontare in modo adeguato la nuova stagione estiva. Quindi occorre fare presto. E’ ovvio che la possibilità di spendere queste risorse è legata all’accettazione dello Stato di emergenza nazionale che abbiamo richiesto il 5 ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 5 milioni per il ripristino dei danni : “Un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni subiti dal territorio regionale e soprattutto dalla costa, in seguito all’ondata di Maltempo che l’ha flagellato il 28 e 29 ottobre scorsi“. È quanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiederà al Consiglio regionale di deliberare nel corso della seduta dell’assemblea in programma domani. ...

Maltempo : la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto : Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese sta rientrando la Colonna mobile inviata dalla Regione toscana in Veneto, nel bellunese, nelle zone colpite dalMaltempo dei giorni scorsi. Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e ...

Maltempo Toscana : chiesto lo stato d’emergenza nazionale : Il governatore Enrico Rossi ha firmato la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre scorsi che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d’emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al Dipartimento di Protezione civile nazionale questa ulteriore richiesta per garantire un tempestivo intervento sulle zone colpite. La Toscana ha ...