Maltempo | scatta l’allerta per pioggia

Maltempo - scatta l’allerta per piogge : Una nuova perturbazione ha investito la Liguria. Nelle prossime ore è atteso il picco massimo. Situazione più a rischio per piogge e temporali nel levante ligure.Il mare sarà molto mosso ovunque

Ancora forte Maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate | Un disperso : scattate le ricerche : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Maltempo - scatta l’allerta rossa : le previsioni meteo : È di nuovo allerta Maltempo sull’Italia. Pioggia e temporali minacciano il territorio, con il Dipartimento di Protezione civile che ha lanciato per la giornata di oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata l’allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche sulla Provincia autonoma di ...

Maltempo Liguria : scatta il massimo livello di allerta - il mare avrà “onde oceaniche” : E’ scattata questa mattina alle 6 l’allerta meteo rossa, di massimo livello, su gran parte della Liguria fino alle 18, a causa dell’ondata di Maltempo che sta portando piogge intense su tutta la Regione. Nel ponente estremo della Liguria invece l’allerta è di livello arancione fino alle 15 di oggi. Occhi puntati sul livello dei torrenti, osservati speciali, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, ...

Maltempo - scatta l'allerta 'rossa' in 5 regioni : Roma domani scuole chiuse : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta 'rossa', sia per il rischio di violenti nubifragi che per le ...

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'allarme nubifragi - Il forte vento causa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...

Meteo Genova - caldo incredibile : +27°C come se fossimo in piena estate - ma scatta l’allarme Maltempo per Giovedì 11 : caldo eccezionale oggi a Genova: temperature tipicamente estive nel capoluogo ligure con una massima che ha raggiunto i +27°C in città, come se fossimo ancora a Luglio o Agosto. Anche la minima, di +18°C, è stata ben superiore rispetto alla media del periodo. Attenzione, però, al maltempo in arrivo: dopodomani, Giovedì 11 Ottobre, su Genova è prevista pioggia torrenziale per tutto il giorno con violenti temporali e temperature in picchiata. ...