Maltempo Roma | Palazzo Chigi transennato per rischio crolli

Maltempo : pioggia sulla A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra "pioggia intensa sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l'allacciamento con la Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia."

Maltempo : nel Piano Freddo di Roma più accoglienza notturna : Scaduti i termini per le offerte, è in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a evidenza pubblica relativa al Piano Freddo 2018-19. “Rispetto agli anni scorsi, abbiamo puntato su un deciso rafforzamento dell’accoglienza notturna, mettendo a bando un numero assai più consistente di posti H24 e H15 per un totale di 235 unità”, spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre : “I rappresentanti del governo ci hanno offerto aperture importanti su alcune tematiche decisive per la ripresa delle attivita’ imprenditoriali nelle aree colpite dal Maltempo”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, impegnato a Roma nella riunione della Conferenza delle Regioni e Province autonome con il ministro alle Politiche agricole e turismo, ...

Maltempo - fulmine su un volo Cagliari-Roma : paura - ma nessun danno : paura per i passeggeri del volo Alitalia Cagliari-Roma delle 12: l’aereo è stato colpito da un fulmine. nessun danno al velivolo, fa sapere la compagnia, ma a bordo tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura. A descrivere il viaggio “piuttosto movimentato” è stata la deputata del Pd Romina Mura, che ha scritto un breve post su Facebook e poi ha raccontato l’episodio all’ANSA. “Abbiamo incontrato una ...

Maltempo : a Roma strade allagate e rami caduti : Allagamenti, rami caduti e rallentamenti al traffico a Roma, colpita nel primo pomeriggio da forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Valchetta Cartoni in direzione via Flaminia a causa di un allagamento. strade allagate anche al Nomentano e in zona Tiburtina. rami caduti sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Si registra traffico rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo : temporali sulla Diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registrano "temporali sulla Diramazione Roma Sud tra il l bivio con la A1 Roma-Napoli e il bivio col Grande Raccordo Anulare". La visibilità è "a 80 metri".

Maltempo : temporali sull'A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità segnala "temporali sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e la statale 698 del Porto di Civitavecchia", e raccomanda di "prestare attenzione".

Maltempo : vento forte autostrada A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra "vento forte sull'autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama" e raccomanda di "prestare attenzione."

Maltempo Emilia-Romagna : prime nevicate nella notte sugli appennini : nella notte si sono registrate deboli nevicate sugli appennini in Emilia–Romagna, dal Bolognese al Forlivese: il centro meteo regionale di Arpae segnala tra i 5 e i 10 cm di accumulo al suolo. Imbiancate anche le zone collinari fino a 200 -300 metri. I fiocchi bianchi non hanno però raggiunto Bologna né le città in pianura. Nel Forlivese ha nevicato oltre i 500 metri: imbiancati in particolare il passo del Muraglione al confine con la ...

Maltempo : pioggia sull'A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra "pioggia sull'autostrada A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone. Prestare attenzione."

Maltempo Emilia-Romagna : un milione per interventi di messa in sicurezza : Quasi un milione di euro per fronteggiare le emergenze e tornare alla normalità nei Comuni colpiti dal Maltempo in Emilia-Romagna nel corso di quest’anno. A partire dalle nevicate e dal gelicidio di febbraio e marzo 2018 in Valmarecchia, nel riminese, fino ai più recenti episodi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Oltre alla messa in sicurezza delle strade e alla ripulitura e rimozione dai detriti, gli interventi ...

Maltempo : banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli: all’altezza di Guidonia Montecelio la visibilità è a 90 metri, tra Valmontone e Frosinone a 80. nebbia a banchi anche sulla A24 Roma-Teramo con visibilità a 80 metri sia sul tratto urbano all’altezza del Gra, sia tra Castel Madama e Carsoli. sulla Diramazione Roma Nord nebbia a banchi tra l’allacciamento col Gra e quello con la A1 con ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...