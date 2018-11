Maltempo | pioggia sulla A12 Roma-Civitavecchia

Meteo - il Maltempo torna prepotente : Italia sotto la pioggia : Dalle prime ore di venerdì 23 novembre una nuova perturbazione investirà lo Stivale, portando precipitazioni in diverse...

Maltempo sulla nostra provincia : pioggia sulla costa - debole nevicata a Monesi e sul basso Piemonte - Foto - : Come era nelle previsioni la giornata è iniziata con nuvole e pioggia sulla nostra provincia. Non si tratta di precipitazioni particolarmente importanti, condite da venti deboli da Nord, freddo e ...

Maltempo - torna la pioggia a Isernia : straripa il fiume Sordo : Dopo alcune ore di tregua è tornata la pioggia in tutta la provincia di Isernia. Il livello di guardia è alto soprattutto nelle zone a ridosso dei fiumi. Il Volturno, in particolare, è il sorvegliato speciale ed ha già rotto gli argini invadendo le aree periferiche di Venafro e Sesto Campano allagando scantinati e pianoterra di molte abitazioni. Due persone, sorprese in auto dall’onda di piena, sono state tratte in salvo dai vigili del ...

Maltempo con freddo - pioggia e neve sul centro-nord : Roma - Sarà un inizio settimana caratterizzato dal Maltempo al Nord, a causa dal transito di un nucleo di aria fredda e instabile proveniente dall'Europa nordorientale e diretto verso i settori occidentali del Vecchio Continente. Oltre a portare un ulteriore calo termico fino a valori tipici di inizio inverno, questo fronte perturbato favorirà la caduta della neve sino a quote collinari sui settori alpini e prealpini, mediamente ...

Maltempo - allerta arancione in 7 regioni : Centro-Sud e Isole bersagliati da pioggia e vento : Forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del Centro-Sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Clima resta invernale al Nord. Non mancherà la neve.Continua a leggere

Maltempo - scuole aperte nel Vesuviano - i sindaci : 'Chiudere per pioggia è una sconfitta' : I sindaci di Ercolano, Cercola, Massa di Somma, Portici, San Giorgio A Cremano, San Sebastiano Al Vesuvio, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana e Volla hanno scelto di tenere le scuole aperte domani, a ...

Maltempo - pioggia e vento : allerta arancione in 7 regioni. Scuole chiuse a Napoli. Neve a Ovindoli : Una nuova ondata di Maltempo, causata da un vortice mediterraneo, è attesa in Italia, con pioggia e vento che batteranno soprattutto il Centro-Sud, mentre al nord arriva la Neve. La Protezione civile ...

Maltempo : pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra “pioggia sull’autostrada A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone. Prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: pioggia sull’A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forte pioggia in Salento : grave incidente stradale : Un’ondata di Maltempo sta interessando il Salento, con temperature in forte calo e piogge diffuse che creano disagi alla circolazione stradale. Proprio all’asfalto reso viscido dalla pioggia sembra essere dovuto un grave incidente stradale avvenuto stamattina, alle 9, sulla Provinciale che collega Aradeo a Noha, frazione di Galatina: una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono giunti ...

Maltempo - l’alluvione lampo di Catania : 109mm di pioggia in città - grandine devastante [FOTO - VIDEO e DATI METEO] : 1/13 ...

Maltempo Iraq : la pioggia distrugge 6 milioni di dollari nella Banca Centrale : A causa di infiltrazioni di acqua piovana, a Baghdad sono andati distrutti ben 7 miliardi di dinari iracheni (6 milioni di dollari), custoditi nei locali della Banca Centrale: lo hanno reso noto oggi i media locali, che citano una nota della stessa Banca. Piogge torrenziali hanno interessato l’Iraq nei giorni scorsi: l’acqua piovana si è infiltrata nei magazzini sotterranei della Banca Centrale danneggiando ...

Vercelli - Maltempo : '90 millimetri di pioggia in 12 ore' : Matteo Gardelli, . Il fiume Sesia alle ore 16 di martedì 6 novembre , Matteo Gardelli, Aggiornamento mercoledì 7 novembre ore 11.35 Le precipitazioni nelle ultime 12 ore sono state forti, localmente ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Maltempo : in Liguria pioggia e trombe marine [FOTO] : 1/4 ...