Maltempo | mareggiata Liguria | “Al faro di Portofino la conta dei danni”

Maltempo : la procura di Genova indaga sui danni della mareggiata nel Tigullio : La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sui danni registrati nel Tigullio, soprattutto a Rapallo e Santa Margherita, dopo le mareggiate che si sono abbattute il 29 e 30 ottobre scorsi. La violenza delle onde aveva provocato il crollo della diga del porto di Santa Margherita e distrutto decine di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a Rapallo, finendo spiaggiate. “E’ stata fatta un’attivita’ da parte della ...

Maltempo Liguria - mareggiata a Rapallo : molti equipaggi yacht a terra - super gru al lavoro : Situazione ancora critica in Liguria, in seguito al Maltempo che ha causato una strage di yacht e di imbarcazioni piccole medie, alcune anche da pesca, dopo una violenta mareggiata. Il problema crea preoccupazione per il lavoro diretto e l’indotto a Rapallo, dove molti equipaggi delle imbarcazioni affondate rischiano di perdere il lavoro. Molte attività commerciali e tanti servizi a Rapallo e nella vicina Santa Margherita sono inoltre ...

Maltempo anche in Francia - la mareggiata danneggia le opere del Museo di Mentone

Maltempo Marche : a Porto Sant’Elpidio “la peggiore mareggiata degli ultimi anni” : A Porto Sant’Elpidio si è verificata “la peggiore mareggiata degli ultimi anni. Contiamo danni per decine di migliaia di euro“: lo ha dichiarato il sindaco Nazareno Franchellucci. “Ho chiesto al presidente della Giunta regionale di valutare l’opportunita’ di chiedere lo stato di emergenza, unico strumento con il quale tentare di dare un minimo di supPorto ai concessionari ed alle amministrazioni che come la ...

Maltempo a Rapallo - la mareggiata distrugge una diga e molti yacht - : A causa delle forti piogge e delle burrasche di vento, dopo il crollo di parte della diga, varie grandi imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi nel porto ligure e spinte dal mare e dalla bufera si sono ...

Liguria devastata dal Maltempo : Aeroporto chiuso a Genova. Mareggiata fa "strage" di yacht a Rapallo - si schianta anche quello di Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiati molti super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro ...

Maltempo - mareggiata a Rapallo : “strage” di yacht - affondato anche quello di Berlusconi [GALLERY] : A Rapallo decine di superyacht, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni si sono schiantati sulla scogliera del lungomare: a causa della violenza della mareggiata la diga del porto turistico Carlo Riva ha ceduto ieri e le imbarcazioni, di proprietà di alcuni dei più noti imprenditori italiani e stranieri, hanno rotto gli ormeggi. Sembrerebbe che anche uno yacht di proprietà della famiglia Berlusconi sia tra le barche ...

Maltempo - Liguria devastata : venti a 170 km/h e onde da 10 metri - “una mareggiata così non si vedeva da anni” : “Sono ancora molto rilevanti i venti da sudovest, ancora molto intensi per esempio a Fontana Fresca in provincia di Genova con raffiche ben superiori ai 170 chilometri orari. Sul livello del moto ondoso le osservazioni per ora disponibili ci danno 6 metri di onda significativa e più di 10 metri di onda massima a Ponente, questo ci fa presumere che a Levante siano superati“, hanno spiegato i tecnici durante il punto stampa di ieri ...

Maltempo Liguria : aeroporto di Genova chiuso per mareggiata : A causa della mareggiata che ha trasportato detriti sulla pista, rendendola impraticabile, l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso: tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. In corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti. L'articolo Maltempo Liguria: aeroporto di Genova chiuso per mareggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Furia Maltempo sull'Italia - 6 morti. Caos alberi. Mareggiata sui binari a Genova : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

Maltempo Capri : vento forte e mareggiata - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...

Maltempo - tromba d’aria e mareggiata alla Spezia. Al porto cadono alcuni container : tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni ...

Maltempo Lazio : forte mareggiata sul litorale romano : Forti mareggiate si registrano da diverse ore sulla costa del litorale romano: situazione critica ad Ostia e a Fregene sud, ed al confine con Focene, area già soggetta a grave fenomeno erosivo. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde ed in alcuni casi l’acqua ha superato le barriere. Inoltre la mareggiata sta trascinando sugli arenili tanti i rifiuti, di ogni tipo. L'articolo Maltempo Lazio: forte mareggiata sul litorale ...