Maltempo Liguria | a Bordighera prese misure analoghe ad allerta meteo

Maltempo - mareggiata Liguria : “Al faro di Portofino la conta dei danni” : La mareggiata che il 29 ottobre ha colpito il Levante ligure ha causato pesanti danni anche al faro di Portofino (Genova), la cui lanterna si trova a ben 40 metri sul livello del mare. Gli effetti del Maltempo emergono in tutta la loro importanza da un sopralluogo delle autorita’ allo storico edificio ottocentesco, nuovamente abitato dalla scorsa primavera – e’ uno dei pochi di Italia – dal guardiano Paolo Bassignani: Ci ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : a Portofino passerella pronta entro il 10 dicembre [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Meteo Liguria : severo Maltempo sul levante in serata : Dopo un breve periodo di provvidenziale tregua delle piogge, la Liguria torna a fare i conti col maltempo. Nella giornata di oggi, venerdì 23 novembre, l’incedere da ovest di una decisa perturbazione atlantica porterà a un generale deterioramento delle condizioni Meteorologiche, con le prime piogge moderate che stanno già interessando buona parte del territorio regionale e che sono destinate a proseguire almeno fino alla tarda mattinata di ...

Meteo : domani Maltempo al Nord - Liguria a rischio temporali e nubifragi : Meteo - Nel corso della giornata di domani, una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare le regioni del Nord Italia apportando episodi di maltempo. Dall'osservazione delle ultime...

Maltempo e mareggiate in Liguria : trovati 5 ordigni bellici davanti a Portofino : Nella giornata di ieri il Nucleo Subacquei dei Carabinieri di Genova ha rinvenuto sul fondale davanti a Portofino (Genova) 5 ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei fondali che viene svolta senza sosta dopo la recente mareggiata. L’area a rischio è stata delimitata con apposite boe e sottoposta a vigilanza in attesa di intervento di ...

Maltempo Liguria : sul fondale di Portofino un “paesaggio lunare” : La mareggiata di fine ottobre che ha investito il Levante della Liguria ha trasformato (e devastato) il fondale a Portofino: è stato descritto come un “paesaggio lunare” dai componenti del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati ieri in una immersione di addestramento nella zona. Il moto violento del mare ha strappato via vegetazione e molluschi dal fondale, hanno raccontati i Vigili del Fuoco. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria : è arrivato il freddo - in arrivo spolverate di neve sopra i 400 metri : In Liguria nella notte le temperature in diverse località dell’entroterra sono scese sotto lo zero e da domani potrebbe arrivare anche qualche spolverata di neve negli interni del centro ponente sui rilievi dai 3-400 metri. Secondo Arpal, l’Agenzia regionale per l’ambiente, nelle prossime ore è previsto un “aumento della nuvolosità e deboli piogge mercoledì che preludono ad uno scorcio di settimana grigio e ...

Maltempo Liguria - La Russa : “Destinare subito l’Imu ai comuni colpiti” : “Ho voluto promuovere questa iniziativa insieme ai sindaci per sottolineare l’urgenza di un intervento. E uno lo abbiamo proposto, ed è quello di destinare interamente ai comuni interessati l’Imu, che solo parzialmente viene girato ai comuni. Si potrebbe cominciare subito. Sapendolo possono già attivare i lavori“. Lo ha detto all’Adnkronos il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa oggi pomeriggio a margine del ...

Maltempo Liguria : prorogati ad aprile i termini per gli interventi a difesa della costa : La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore al Demanio Marco Scajola, ha dato il via libera alla proroga dei termini per i Comuni costieri per l’utilizzo dei fondi per gli interventi di riqualificazione, difesa della costa. Si tratta di stanziamenti assegnati annualmente da parte di Regione Liguria: la norma regionale prevede infatti che ogni anno vengano assegnati ai Comuni costieri i contributi derivanti dall’imposta ...

Maltempo : con l’allerta rossa per neve dimezzati i treni in Liguria : I programmi di circolazione dei treni in Liguria stilati da Rfi saranno modificati in anticipo in caso di allerta meteo, “in varie fasi sulla base delle previsioni dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile”. E’ una delle novità del nuovo ‘Piano neve e Gelo‘ presentato nella sede della Regione Liguria dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino insieme ai responsabili di Rfi per gestire al meglio la ...

Maltempo Liguria : aperto fascicolo per i crolli a Rapallo e Santa Margherita : Il pm Walter Cotugno della procura di Genova ha aperto un fascicolo per crollo colposo in riferimento alla mareggiata che lo scorso 29 ottobre ha devastato la diga di Rapallo (Genova), ed anche al crollo parziale della diga del porto pubblico di Santa Margherita. “Abbiamo dato la massima collaborazione agli investigatori e alla magistratura, nella quale riponiamo fiducia. L’indagine sul crollo della diga di Rapallo, privata, e sulla ...

Maltempo Liguria : a Portofino arriva l’ambulanza attrezzata per emergenze 24/7 : Questa mattina è sbarcata al porticciolo di Portofino (Genova) l’ambulanza attrezzata che garantisce, grazie ad una convenzione tra Asl4 e pubbliche assistenze del Tigullio, l’intervento sanitario d’emergenza 24 ore su 24 ai residenti del borgo. Il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019. “Si tratta di una risposta importante ai bisogni sanitari di questa comunità, duramente colpita dal Maltempo, isolata dal ...

Maltempo Liguria : rintracciati i dispersi - ritrovati a Voltri : Rintracciate le 3 persone (di 24, 46 e 41 anni) date per disperse a seguito del cedimento della strada che ha isolato San Carlo di Cese, sulle alture di Genova: sono stati ritrovati a Voltri in buone condizioni. L’allarme era scattato ieri perché era stata ritrovata una tenda sul greto del fiume Varenna: dopo il crollo dell’asfalto un residente aveva avvisato i vigili del fuoco facendo partire le ricerche. Il gruppo è stato ...

Maltempo in Liguria - Toti : “domani via lavori strada Portofino-Santa Margherita” : “Domani mattina partiranno i lavori sulla strada tra Portofino e Santa Margherita, crollata dopo la mareggiata. Siamo al lavoro per la Liguria e per i liguri, non ci fermiamo”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb. “La nostra Protezione civile e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta dalla scorsa notte, ed e’ gia’ stato aperto il percorso pedonale per i residenti a San ...