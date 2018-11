Maltempo Friuli Venezia Giulia | danni per 615 milioni a strutture e infrastrutture

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre : “I rappresentanti del governo ci hanno offerto aperture importanti su alcune tematiche decisive per la ripresa delle attivita’ imprenditoriali nelle aree colpite dal Maltempo”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, impegnato a Roma nella riunione della Conferenza delle Regioni e Province autonome con il ministro alle Politiche agricole e turismo, ...

Maltempo - Salvini : “Per il Friuli stiamo cercando più risorse” : “Il Friuli Venezia Giulia governato da Massimiliano Fedriga è un modello virtuoso di buona gestione e di autonomia reale che punteremo a sviluppare ulteriormente”. Così – riporta una nota della Regione Fvg – il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del forum Italia Destinazione Europa, oggi a Milano. Il Friuli Venezia Giulia – ricorda la nota – è la seconda regione più colpita in Italia dalla ...

Maltempo : 3 alpinisti bloccati in Friuli : ANSA, - UDINE, 19 NOV - Tre alpinisti veneti sono bloccati da ieri pomeriggio sulla Cima Strugova, elevazione del Gruppo del Mangart nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio , Udine, . I ...

Maltempo Friuli : 3 alpinisti bloccati sulla Cima Strugova : Tre alpinisti veneti sono bloccati da ieri pomeriggio sulla Cima Strugova, elevazione del Gruppo del Mangart nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio (Udine). I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil stanno tentando di raggiungerli. L’intervento di soccorso è complicato dal Maltempo: da ieri sera sulla zona sta nevicando e la visibilità è ridotta dalla nubi basse, mentre le temperature sono ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : serve organizzazione precisa per il post emergenza : “Ora che abbiamo fronteggiato la situazione iniziale e tutte le criticità maggiori sono state risolte, si apre una fase importante e delicata nella gestione dell’emergenza Maltempo, ovvero l’organizzazione dei prossimi mesi e degli interventi sul territorio. La Giunta è molto fiduciosa di poter ottenere risultati importanti perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha già superato situazioni molto difficili e quindi ha ...

Maltempo Friuli : 174 aziende segnalano danni per quasi 9mln : Sono state 174 le aziende che hanno segnalato danni dall’eccezionale ondata di Maltempo alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ieri e oggi ha messo a disposizione dei due territori montani i suoi funzionari per raccogliere tutte le informazioni. Nel complesso, i danni ammontano a quasi 9 milioni. L’attivita’ di raccolta-dati (che proseguira’ fino al 19 novembre) e’ stata condotta in supporto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La legge di stabilità confermerà l’impegno” : “La prima legge di stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite, facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro, 4 per il 2018 e 6 per il 2019, resi subito disponibili e coordinando gli interventi rispetto alle scelte del governo che, auspico, apporterà quasi tutte le risorse necessarie”. Lo ha affermato oggi a Trieste il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo in ...

Maltempo Friuli : soccorsi a Porto Trieste in Carnia : “La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori. Serracchiani ha ...

Crozza - dal ponte Morandi al Maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...

Maltempo Friuli : “Ok a commissario - risorse e semplificazione” : “Servirà nominare un commissario per la gestione dell’emergenza e, contestualmente, dovremo mettere mano al codice degli appalti. Di fronte a un evento eccezionale la normativa dovrà essere più innovativa”. Lo ha detto il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, in visita oggi a Sappada (Udine) e nelle altre zone del Friuli colpite dal Maltempo insieme con una rappresentanza delle commissioni ...