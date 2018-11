Maltempo e mareggiate in Liguria | a Portofino passerella pronta entro il 10 dicembre

Maltempo e mareggiate in Liguria : trovati 5 ordigni bellici davanti a Portofino : Nella giornata di ieri il Nucleo Subacquei dei Carabinieri di Genova ha rinvenuto sul fondale davanti a Portofino (Genova) 5 ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei fondali che viene svolta senza sosta dopo la recente mareggiata. L’area a rischio è stata delimitata con apposite boe e sottoposta a vigilanza in attesa di intervento di ...

Maltempo Liguria : nave Diciotti in azione nel Tigullio - a supporto delle località colpite dalle mareggiate : Il pattugliatore d’altura della Guardia Costiera Diciotti si trova da questa mattina nelle acque del Tigullio Occidentale, a supporto delle località colpite dalla mareggiata del 29 ottobre. Diciotti sovrintenderà nei prossimi giorni, in particolare, alle operazioni di ripristino dei porti di Santa Margherita Ligure e Rapallo e a quelle di collegamento con Portofino, rimasta isolata e raggiungibile con celerità solo dal mare. Il ...

Mareggiate a Rapallo - due feriti a Roma : le vittime del Maltempo sono 10 : Continua il maltempo sulla nostra penisola e il numero delle vittime è salito a dieci. Dopo i sette morti di ieri, martedì i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, di un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e di un

Maltempo - vento e mareggiate : Liguria in ginocchio | : - Una vittima ad Albisola. Mareggiata sui binari a Nervi. Scuole chiuse alla Spezia, Genova, parte del Savonese e parte del Tigullio

Maltempo - da Ostia ad Albissola torna l’effetto neve per la schiuma provocata dalle furiose mareggiate notturne [VIDEO] : torna l’effetto neve per le furiose mareggiate che nella notte stanno colpendo molte zone d’Italia: le mareggiate con onde altissime e molto violente sollecitano la decomposizione delle microalghe e determinano la formazione di questa schiuma che imbianca molte zone costiere. E’ un fenomeno del tutto naturale che non deve destare allarmismi e da sempre si verifica in molte aree del Pianeta, tra cui l’Italia. Ecco le ...

Maltempo - Liguria in ginocchio per venti da uragano e furiose mareggiate : raffiche a 180km/h sulle coste - onde alte 10 metri : In Liguria raffiche di vento superiori ai 100km/h: in alcune zone della regione, come Loano, registrati alle 19.40 i 180 km/h, “che non hanno precedenti nei dati costieri“, spiegano i tecnici dell’Arpal. Le raffiche stanno abbattendo molti alberi: proprio in seguito alla caduta di uno di questi in via Marras, a Genova, i vigili del fuoco hanno allontanato i residenti di 3 abitazioni dei civici 10-12-14 per un totale di 9 ...

Maltempo Liguria - onde fino a 4 metri : mareggiate tra Genova e Savona : Pioggia, vento e Maltempo in Liguria, interessata da violente mareggiate in atto sulle coste: la forte perturbazione che si è abbattuta su nord Italia oltre alle piogge sta portando con sé anche l’aumento del vento e del moto ondoso sulle coste della Liguria con mareggiate segnalate in diversi tratti del litorale regionale, in particolare nel levante genovese e al confine tra provincia di Genova e di Savona.Tra le zone più colpite i comuni ...

Maltempo Roma : un delfino vittima delle mareggiate e della furia del mare : Un delfino è rimasto vittima della forte ondata di Maltempo che in queste ore ha colpito Roma e il litorale. Il cetaceo è stato spinto a riva dalle forti mareggiate che hanno flagellato Ostia. Il povero animale deve aver sbattuto violentemente contro la struttura di legno di un stabilimento balneare della località balneare, restando incastrato sotto la pedana. A nulla è servito l’intervento dei volontari della Sezione Enpa di Roma, accorsi ...

Maltempo - vento e mareggiate : disastro al Poetto di Cagliari - la spiaggia inghiottita dal mare : La forte sciroccata oltre a creare danni in città ha sommerso la spiaggia Cagliaritana creando non pochi danni agli stabilimenti balneari e ai chioschi del lungo mare. 29 ottobre 2018 Diventa fan di ...

Maltempo - vento forte e mareggiate : disagi nei collegamenti aerei e marittimi da Nord a Sud : disagi per il vento forte e mareggiate si registrano in queste ore da Nord a Sud, determinando stop a collegamenti aerei e marittimi: sono fermi i traghetti per l’Isola del Giglio (Grosseto), per quella di Giannutri (Grosseto) e da Piombino (Livorno) e Livorno verso l’Isola dell’Elba. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto rinforzando gli ...

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...