Maltempo | allerta per pioggia e temporali sino a sabato pomeriggio

Maltempo Liguria : a Bordighera prese misure analoghe ad allerta meteo : Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo. Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente. Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto ...

Allerta Meteo - nuova ondata di Maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...

Maltempo - scatta l’allerta per pioggia : Una nuova perturbazione ha investito la Liguria. Nelle prossime ore è atteso il picco massimo. Situazione più a rischio per piogge e temporali nel levante ligure.Il mare sarà molto mosso ovunque

Allerta Meteo - lo scirocco innesca una nuova ondata di Maltempo : allarme alluvioni - nubifragi e tornado. E arriva la prima grande nevicata [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo innescato dallo scirocco : rischio alluvioni e tornado al Centro/Nord [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Allerta Meteo - lo scirocco scatena un altro brusco peggioramento in vista del weekend : forte Maltempo - tanta neve sulle Alpi : 1/16 ...

Allerta Meteo - nuova sciroccata in arrivo : Venerdì 23 Novembre di forte Maltempo al Nord - tanta neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Maltempo : in Veneto permane il rischio frane - ancora allerta rosso per Busa del Cristo : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole

Da domani - venerdì - nuova ondata di Maltempo. Vediamo #allertameteo e zone colpite #Maltempo : Da domani, venerdì 23 novembre, torna il maltempo con forti temporali e nevicate abbondanti sull’arco alpino. Vediamo nel dettaglio le zone maggiormente colpite da questa nuova ondata di piogge e rovesci di varia entità. Secondo le mappe meteo si vede un forte vortice ciclonico in arrivo dalla depressione islandese fino alle nostre regioni nord occidentali. La Bassa Pressione richiamerà venti intensi che caricandosi di umidità dai mari ...

Maltempo Campania - Pace : “Insostenibile il sistema di allertamento della Protezione Civile” : “E’ divenuto ormai insostenibile il sistema di allertamento della Protezione Civile Campana” . Cosi’ interviene il vicesindaco metropolitano Salvatore Pace sul fallimento degli allarmi meteo. “Ripetuti allarmi di gravita’ tale da indurre gli Enti Locali a chiudere servizi essenziali come la scuola o a mobilitare inutilmente interi assetti amministrativi e di servizio, sono puntualmente smentiti dai fatti. ...

Allerta Maltempo a Modica : il sindaco diffida dal frequentare zone a rischio : Condizioni meteo di particolare intensità. Si diffida dal frequentare scantinati e zone a rischio. L’ha deciso il sindaco di Modica con un'ordinanza

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...

Maltempo - allerta arancione in 7 regioni : Centro-Sud e Isole bersagliati da pioggia e vento : Forti temporali si abbatteranno su diverse regioni del Centro-Sud. allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Clima resta invernale al Nord. Non mancherà la neve.Continua a leggere