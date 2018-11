M5s ritira emendamenti a dl sicurezza : ANSA, - ROMA, 23 NOV - Il Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. "Sta andando tutto molto veloce il lavoro in Commissione ...

Salvini all'incasso. M5s ritira gli emendamenti del Dl Sicurezza in segno di tregua. Il leghista lo blinda con la fiducia : M5s ha scaricato la pistola degli emendamenti sul decreto Sicurezza. In segno di pace nei confronti di Salvini, dopo che quest'ultimo ha dato il suo placet al Ddl anticcoruzione. Le cinque proposte di modifica messe sul tavolo della commissione Affari costituzionali dal Movimento 5 Stelle sono state ritirate oggi, non appena l'esame del decreto legge è iniziato.Erano state piazzate lì per due ragioni: una interna al mondo ...

Dl Sicurezza : ritirati emendamenti M5s : Sono stati ritirati i 5 emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle al decreto Sicurezza. È quanto riferiscono fonti pentastellate mentre è in corso la discussione sul dl in commissione Affari ...

M5s ritira EMENDAMENTO SUI PRESERVATIVI GRATIS AI MIGRANTI/ Pini - Pd - : "hanno copiato la mia proposta" - IlSussidiario.net : M5s: 'PRESERVATIVI GRATIS ai MIGRANTI', poi RITIRA EMENDAMENTO in Manovra per il 'niet' di Salvini 'RITIRAto perchè la Lega è contraria'. Polemica Pd

Manovra - preservativi gratis a migranti e richiedenti asilo : M5s ritira la proposta. Pini (Pd) : “Ci avete copiato” : Prima lo scontro col Pd, che li ha accusati di avere bocciato la loro proposta per riproporla poi quasi identica in commissione Bilancio. Poi, per evitare lo scontro nella maggioranza, i 5 Stelle ritirano l’emendamento da inserire in Manovra che prevedeva, a partire dal 2019, la gratuità dei contraccettivi (pillole e preservativi) per migranti beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. A mettere fine a tutte le polemiche ...

Condom gratis ai rifugiati - nuovo scontro M5s-Lega : il Movimento ritira l'emendamento : Nuova lite Lega-M5S sulla Manovra. Dopo il mancato accordo sui termovalorizzatori ora lo scontro si sposta sulla proposta di distribuire gratuitamente i preservativi agli under 26 e ai rifugiati. Un'...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Salvini : la riforma si farà ma no ai processi infiniti per gli innocenti : Ddl anticorruzione, il leader della Lega "apre" ai cinquestelle: "riforma della giustizia, e anchedella prescrizione, sono nel contratto di governo e diventerannorealtà: l'importante è farle bene queste riforme, evitandoche i processi durino all'infinito anche per gli innocenti".

Prescrizione - ritirato e riproposto emendamento M5s. Lega dice no : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Lega : "Rimane il dissenso" : Ddl anticorruzione, il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato

