L’uso delle cellule staminali cordonali nei trapianti

Android - gli aggiornamenti non interromperanno più L’uso delle app : (Foto: Google) Gli aggiornamenti delle app sono un aspetto del sistema operativo Android ancora migliorabile. Quando il processo è gestito automaticamente dal Play Store, rischia di coinvolgere proprio l’app in uso, chiudendola in faccia all’utente; quando invece l’installazione è manuale, le app rischiano di rimanere indietro a versioni preistoriche. Tutto questo cambierà presto: grazie a una modifica dei servizi relativi al ...

Stop alL’uso delle gabbie negli allevamenti : il Ministro Grillo inaugura la mostra alla Camera dei Deputati : Nell’Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno. Nel nostro Paese circa 50 milioni di animali – conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie – sono costretti a vivere in spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l’area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe. Questi animali trascorrono ...

Ambiente - Sicilia : il comune di Pachino vieta L’uso delle stoviglie in plastica : Il comune di Pachino, nel Siracusano, bandisce le stoviglie in plastica. Il sindaco Roberto Bruno ha firmato un’ordinanza con cui avvia il progetto “Pachino plastic free”, che ha l’obiettivo di vietare l’utilizzo di plastica e incrementare la raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Il divieto sarà per l’uso e di commercializzazione di contenitori, di stoviglie monouso ed altro materiale ...

Animali : lancio dell’Iniziativa dei Cittadini europei per mettere fine alL’uso delle gabbie negli allevamenti : In Italia 21 milioni di galline, 24 milioni di conigli, 500 mila scrofe e circa 5 milioni di quaglie sono ancora allevate in gabbia. Nell’Unione europea gli Animali allevati in gabbia sono 300 milioni. Sono più di 130 le associazioni della coalizione europea “End the cage age”, l’Iniziativa dei Cittadini europei (ICE) per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti. Dovranno raccogliere un milione di firme nell’arco di un anno. Le ...