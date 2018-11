L' ultima finale di Davis Come uccidere un mito per il tennis-business

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Al via le riprese del finale di Lucifer 4 - video e foto del cast per l’ultima lettura del copione : Tutto pronto per il finale di Lucifer 4. Il quarto atto della serie, cancellata da Fox lo scorso maggio poi salvata e acquistata da Netflix, verrà pubblicato sulla piattaforma video solo nel corso del 2019. Intanto, però, il cast sta ultimando le riprese dell'ultimo episodio di stagione (in totale ne sono dieci). Dal primo video condiviso online, il cast si è riunito per la lettura del copione finale e ci sono proprio tutti: da Tom Ellis e ...

L’ultima stagione de Il Trono di Spade ha una data ufficiale e un promo : battaglie e tradimenti del capitolo finale : L'ultima stagione de Il Trono di Spade ha finalmente una data ufficiale. Dopo aver pazientemente aspettato, tra un rewatch e l'altro, finalmente i fan di una delle serie cult degli ultimi anni possono iniziare il loro personale conto alla rovescia. HBO ha annunciato che la stagione finale di Game of Thrones sarà presentata in anteprima ad aprile 2019 e l'annuncio è stato accompagnato dal primo promo che, però, sembra non aver rivelato niente ...

I Medici 2 - gran finale con la congiura dei Pazzi : anticipazioni ultima puntata 13 novembre : Termina martedì 13 novembre, come sempre a partire dalle 21.25, la folle corsa della seconda stagione de I Medici, che ha raccontato l’inarrestabile ascesa della figura di Lorenzo il Magnifico, protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico signore rinascimentale, uomo amante delle arti e della cultura nonché fine politico e stratega, è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese ...

Finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Lojacono tradisce Piras e la squadra? Trama ultima puntata del 12 novembre : Il Finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 si preannuncia ricco di colpi di scena. Stasera, 12 novembre, andrà in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione della fiction. Protagonisti ancora Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci, e Matteo Martari (nel cast anche de I Medici ...

Solo 2 - il gran finale : anticipazioni quarta e ultima puntata venerdì 26 ottobre : Volge al termine la seconda tornata di avventure dell’agente sotto copertura Marco Pagani: terminano infatti i quattro episodi che compongono la seconda stagione della fiction Solo. venerdì 26 ottobre alle 21.25 su Canale 5, va in onda la quarta e ultima puntata di Solo 2 che conclude la stagione della miniserie poliziesca che vede protagonista Marco Bocci (compagno di Laura Chiatti, nella vita reale e reduce da una disavventura di salute ...

Solo 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione potrebbe chiarire la situazione : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Solo 3 ci sarà oppure no? Al momento il tormentone rimane visto che né la casa di produzione, la Taodue di Pietro Valsecchi, né Canale 5 hanno annunciato una terza stagione. Molto dipenderà dal finale della seconda stagione in onda oggi, 26 ottobre, su Canale 5 alle 21.10, e da quello che succederà nello scontro finale tra Marco e Bruno. I due hanno chiuso la prima stagione e, a quanto pare, faranno lo stesso con la seconda ma questa volta ...

Solo 2/ Anticipazioni ultima puntata : Marco e Bruno allo scontro finale! (26 ottobre) : Solo 2, Anticipazioni ultima puntata 26 ottobre: Marco alla ricerca della libertà per se stesso, Agata e il loro bambino, ma Bruno Corona è ancora un ostacolo.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:05:00 GMT)

LIVE Italia-Serbia volley - Finale Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : azzurre - ultima battaglia per la gloria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica impresa contro le ...

Anticipazioni Solo seconda stagione - 4^ e ultima puntata : la rivalsa finale di Marco : Giunge al termine la seconda stagione della fiction Solo con protagonista l'amatissimo Marco Bocci. Una seconda serie che non ha bissato il grande successo di ascolti della prima stagione e che per il momento si ferma ad una media di appena due milioni e mezzo di spettatori a settimana, pari al 10-11% di share. Il finale di questa seconda stagione, però, si preannuncia particolarmente emozionante e ricco di colpi di scena un po' per tutti i ...

Wellens-De Gendt - ultima tappa : la 'Fuga finale' a Semmerzake : ultima tappa per la 'Fuga finale'. Il viaggio di Thomas De Gendt e Tim Wellens giunge alla conclusione. Dopo 1000 km e sei Paesi attraversati, Italia, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Germania e Belgio,...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...