Luigi Di Maio arrabbiato | in caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo

blogitalia.news

: Dunque abbiamo ascoltato anche questa: Luigi Di Maio dice di aver dato mandato di stampare 5-6 milioni di tessere p… - alexbarbera : Dunque abbiamo ascoltato anche questa: Luigi Di Maio dice di aver dato mandato di stampare 5-6 milioni di tessere p… - AnnalisaChirico : Hanno promesso redditi per tutti, ora i conti non tornano: in manovra il governo stanzia 6,7 miliardi per reddito d… - M5S_Baroni : #Piazzapulita uno straordinario Luigi Di Maio spiega a #formigli che fa in ogni modo per non capire qualsiasi cosa… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)Didopo aver cancellato il comizio diannuncia il ritiro delindi vittorio del M5s aUn post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per, l’annuncio arriva tramite FB:Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle. Sulla mafia non è concesso neppure peccare d’ingenuità da parte di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche. Ci aspettavamo scuse, non arroganza. Questo non è un comportamento da MoVimento 5 Stelle e come tale deve essere sanzionato immediatamente. Qualora qualcuno della lista fosse eletto, glisubitoilLEGGI ANCHE:, Dicancella il comizio: “Non vogliamo i voti di certa ...