Lombardia | ambiente protagonista al Centro ricerche Ispra

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Anche quest'anno per i polmoni dei lombardi non c'è stata soluzione di continuità tra l'inquinamento estivo da ozono e quello invernale" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "La consapevolezza dei cittadini e la partecipazione delle comunità, che sono alla b

Smog : Legambiente - a Brescia la situazione peggiore in Lombardia : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Lo Smog non dà tregua in Lombardia, dove tutti i capoluoghi di provincia hanno superato almeno in una stazione i 25 giorni di tolleranza per Pm10 superiori a 50 microgrammi/metro cubo. Brescia, la città con la situazione peggiore della regione, secondo le elaborazioni d

Roghi rifiuti in Lombardia - Legambiente : “Necessari più controlli”. Monguzzi (Pd) : “Impianti vanno presidiati” : Dopo l’ultimo rogo in un capannone di rifiuti del Milanese, Legambiente Lombardia lancia l’allarme: “C’è stata un’escalation negli ultimi anni, la preoccupazione è che la Lombardia diventi la nuova terra dei fuochi“. Il pericolo – spiega Monguzzi, presidente commissione Ambiente del comune di Milano – è anche di un aumento di “attività illecita di tipo mafioso“. “Smaltire i ...

Smog - Legambiente : in Lombardia aria insalubre e fuorilegge 1 giorno su 2 : “Il numero fatidico è 35: la quantità di giorni in cui la fin troppo generosa normativa tollera una concentrazione di polveri sottili sopra la soglia dei 50 microgrammi/mc. Soglia che a Milano è stata superata ben tre volte dall’inizio di ottobre, nonostante i riscaldamenti domestici siano ancora spenti. Ennesima dimostrazione di come la responsabilità maggiore delle emissioni urbane sia da ricercare nei troppi veicoli a motore, ...

Lombardia : commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese (2) : (AdnKronos) - “La digestione anaerobica di sottoprodotti reflui -ha aggiunto Pase- è non solo un mezzo per sostituire energia da fonti fossili con energia rinnovabile, ma anche uno strumento per far tornare in circolo molti nutrienti e sostanza organica del suolo. Il biogas è un passaggio culturale

Lombardia : commissione Ambiente Regione visita impianti biogas nel Cremonese : Milano, 24 set. (AdnKronos) - “Se fatto bene e nel rispetto di tutte le norme, il biogas agricolo rappresenta un valore aggiunto non solo per l’agricoltore ma anche per l’intero sistema ambientale”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombar