Lo ingaggiano per escursione | padre | madre e figlio di 4 anni uccisi dalla guida a

Olanda - tifosi ingaggiano spogliarellista per distrarre avversari in campo : Durante una partita di terza divisione del campionato olandese, nello scorso fine settimana, il Rijnsburgse Boys (settimo in classifica), ha ricevuto in casa i leader del campionato, gli AFC, e i tifosi hanno pensato bene di usare l’ingegno per provare a distrarre i giocatori con una visita inaspettata sul campo: una spogliarellista completamente nuda, che portava la bandiera della squadra locale. Quando l’AFC si stava ...