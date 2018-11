L’isola di Pietro 2 | Tobia torna dal papà ma Caterina scompare | anticipazioni trama 25

L’isola di Pietro 3 - confermata la fiction con Gianni Morandi : anticipazioni : La terza stagione de L’isola di Pietro, la fiction che vede protagonista Gianni Morandi, si farà. A dirlo è Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 commentando gli ascolti positivi della sesta e ultima puntata della seconda serie (che ha visto nel cast anche Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini) andata in onda domenica 25 novembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset: L’isola di Pietro 2 chiude con la sesta vittoria ...

L’isola di Pietro 3 già in lavorazione : in estate le riprese con nuovi arrivi e grandi conferme nel cast : Gianni Morandi e i ragazzi della sua Carloforte alla fine l'hanno spuntata e L'Isola di Pietro 3 ci sarà. I dubbi iniziali riguardo ad un rinnovo della fiction di Canale 5 hanno lasciato spazio ala certezza quando proprio Mediaset ha annunciato che il rinnovo è ufficiale e che tra la primavera e l'estate si terranno le riprese dei nuovi episodi che vedremo poi il prossimo autunno. Al momento di ufficiale c'è ben poco ma quello che è certo è ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e il finale de L’isola di Pietro 2 : 3 milioni 793mila telespettatori hanno seguito Che tempo che fa domenica 25 novembre su Rai1 (share 15.2%). A seguire, bene anche Che tempo Che Fa – Il Tavolo che ha raccolto 2 milioni 279mila telespettatori e uno share del 13.2. Ascolti tv prime time Su Canale5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raggiunto 3 milioni 634mila spettatori con uno share pari al 16.26%. Su Italia1 Le Iene ha avuto una ...

L’isola di Pietro 2 - finale mozzafiato : la terza stagione si farà? : L’isola di Pietro 3 si farà? La conferma dopo l’ultima puntata Grande successo per l’ultima puntata de L’isola di Pietro 2 andata in onda ieri sera su Canale5. Il finale di stagione della fiction con Gianni Morandi, Alma Noce, Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Lorella Cuccarini è stato seguito da 3.634.000 telespettatori pari al 16,26% di share contro i 3.793.000 e il 15,20% di share di Che tempo che fa su Raiuno. ...

L’isola di Pietro : il rinnovo ancora in bilico : Gianni Morandi Questa sera termina su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi che finora ha registrato una media di share del 15.6%. Risultati non proprio il linea con quelli della prima stagione, che potrebbero aver raffreddato gli animi: proprio a DM, in fase di presentazione dei nuovi episodi, il protagonista aveva affermato che “se questa seconda serie verrà gradita come la prima, magari ...

L’isola DI PIETRO 3 ci sarà - la conferma del direttore di Canale 5!!! : Nei giorni scorsi, in molti si son chiesti se la fiction L’isola di PIETRO avrebbe avuto una terza stagione oppure no. È di poco fa la notizia che la terza annata della fiction con Gianni Morandi ci sarà, lo si evince dal comunicato riguardante gli (ottimi) ascolti raggiunti dall’ultima puntata del secondo ciclo. Nel comunicato, infatti, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri fa capire chiaramente che è intenzione da parte di ...

Ascolti TV | Domenica 25 novembre 2018. L’isola di Pietro chiude con il 16.3% - Fazio 15.2%-13.2%. La Notte dei Record 2.6%. In sovrapposizione Domenica In 16.32% - Domenica Live 15.39% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori ...

L’isola di Pietro 3 - anticipazioni : gli attori sperano e gli ascolti migliorano - Mediaset dirà di sì? : L’Isola di Pietro 3 ci sarà oppure no? Al momento la decisione sembra spettare proprio a Mediaset ma le cose per la fiction di Canale 5 sembrano essere positive. Tutto lascia pensare che il rinnovo ci sarà a cominciare dagli ascolti che sono stati migliori rispetto ad altri show e che sono migliorati la scorsa settimana con la messa in onda della penultima puntata. Come andranno le cose con questo entusiasmante finale? L’ISOLA DI ...

Replica L’isola di Pietro 2 ultima puntata : dove rivedere la serie tv : La Replica della sesta e ultima puntata de L’Isola di Pietro 2 Con la Replica dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, scoprirete tutto quello che è successo a Caterina e anche chi è l’assassino. Tassello dopo tassello, Alessandro ed Elena si sono avvicinati sempre di più alla risoluzione del caso. Hanno rischiato più volte […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 ultima puntata: dove rivedere la serie tv ...

L’isola di Pietro 3 ci sarà? Anticipazioni e dichiarazioni di Gianni Morandi : Anticipazioni trama L’Isola di Pietro 3: ci sarà davvero? E ora tutti si chiedono se ci sarà la terza stagione de L’Isola di Pietro oppure no. Questa serie tv ha conquistato un gran numero di telespettatori, che vorrebbero sapere al più presto come si evolveranno le storie dei protagonisti. Gianni Morandi è riuscito a dar […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Anticipazioni e dichiarazioni di Gianni Morandi proviene ...

L’isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : Paolo Deidda unico colpevole? : Il mistero si infittisce ma il finale de L’Isola di Pietro 2 è vicinissimo così come la verità su quello che è successo in questa stagione. Dall’omicidio dei Lai a quello di Giulia e Valentina, chi si nasconde dietro questi segreti che affollano il cielo di Carloforte? La fiction di Canale 5 torna in onda oggi, 25 novembre, con l’ultima puntata in cui tutto potrebbe finalmente trovare una risposta, ma se dietro queste morti si ...