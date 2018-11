Lirfl rugby a 13 | Crosio e il debutto ufficiale di Sportika con la Nazionale | «Sarà

romadailynews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Roma – La Lega ItalianaFootball League () è pronta a mettere in scena il “gran finale” del suo 2018. Ormai ci siamo: domenica alle ore 15 allo stadio comunale di Spoleto si giocherà il test match tra laitaliana e BARA (British AsianAssociation). Un evento messo in piedi con la collaborazione dell’Asd Spoletoe il patrocinio del Comune umbro. Al di là dei contenuti tecnici estremamente interessanti che questa partita si porta dietro,la prima volta delladia 13 “griffata”Azienda leader nel settore del team business nata 37 anni fa, si occupa di creazione di linee personalizzate per società sportive di calcio,, basket e volley con materiali tecnici altamente professionali che esaltano le qualità degli atleti. I prodotti sono di produzione europea e utilizzano tessuti di alta tecnologia realizzati sempre nel ...