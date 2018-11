L' ipotesi dimissioni di Savona | Va cambiato anche il governo

Raggi - entra nel vivo il processo : se condannata - ipotesi dimissioni - : La sindaca di Roma è imputata per falso in relazione alla nomina, poi revocata, di Marra alla guida della Direzione Turismo. Il 10 novembre è attesa la sentenza e potrebbe scattare il passo indietro ...

Astaldi - sì al concordato. ipotesi dimissioni per il Cda : Arriva l’ok del Tribunale: tre commissari per l’azienda. Il Cda resta in carica, ma aleggia l’Ipotesi dimissioni dei consiglieri....