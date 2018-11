LG accenna agli smartphone pieghevoli registrando i marchi “Flex” | “Foldi” e “Duplex”

tuttoandroid

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il 21 novembre LG ha richiesto tre registrazioni di brevetti presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con i termini" Flex", "Foldi" e "Duplex", appartenenti alla Classe 9 che include gli. Sembra quindi che LG stia mettendo in cantiere questi termini, forse al solo scopo preventivo, per i dispositiviche l'azienda potrebbe produrre in futuro.L'articolo LG“Flex”, “Foldi” e “Duplex” proviene da TuttoAndroid.