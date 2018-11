romadailynews

: Lena: affianco cittadini Tor San Lorenzo per chiedere maggior #sicurezza: Roma – “Domani… - romadailynews : Lena: affianco cittadini Tor San Lorenzo per chiedere maggior #sicurezza: Roma – “Domani… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Roma – “Domani saro’ in piazza insieme aidi Tor San, ad Ardea, che reclamano servizi e azioni a difesa del territorio e contro la criminalita’. Una comunita’ a cui mi sento vicino, che vive in un territorio da troppi anni abbandonato. Il contrasto del crimine passa in primo luogo dalla pianificazione dei servizi ai, da un comune che dovrebbe essere capace di comprendere la rabbia di chi si sente lasciato solo”.“Aderiro’ a questa manifestazione andando oltre ogni colore politico, impegnando il mio ruolo istituzionale per migliorare la qualita’ della vita di chi vive a Tor San. Quando isi mobilitano, le istituzioni devono saper ascoltare”. Cosi’ in una nota Rodolfo, presidente della commissione Affari costituzionali edella Regione Lazio.L'articolo: ...