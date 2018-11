Leee John firma la colonna sonora del trailer del docufilm “Story Riders”

aldiladelcinema

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il brano Highway to Hell, tratto dall’album “Retropia” di, leader degli Imagination, sarà ladeldel prossimo film documentarioRiders”. L’artista inglese, con alle spalle vendite record di oltre 30 milioni di copie e pezzi Soul/Dance indimenticabili come “Body Talk”, “Just an Illusion”, “In the heat of the night”, “Music and Lights” e “Changes” ha deciso, vista l’originalità del progetto ideato da Riccardo La Cognata, di partecipare al progetto di docureality con partenza dalla Sardegna. Ildi Story Riders è la sintesi, infatti, del nuovo format prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani, Alberto De Venezia e Riccardo La Cognata per Saturnia Pictures – Corum Ipnotica Produzioni, in collaborazione con Mastrangelo Cinematografica e Roswellfilm. L’idea ...