Leda e il cigno | affresco pompeiano carico di sensualità

(Di venerdì 23 novembre 2018) Ancora una volta è la “Casa col Giardino”, situata nella Regione V di Pompei adiacente a via del Vesuvio, a far parlare di sé, è una vera miniera di scoperte interessanti e di affreschi di grande pregio artistico come Adone e Venere oppure l’del dio Priapo nell’atto di pesare il suo membro virile, scoperta di questa estate. Oltretutto questa dimora già è famosa per la recente scoperta, fatta ad ottobre 2018, che rivoluziona il periodo dell’eruzione che non sarebbe avvenuta il 24 agosto così come stabilito dagli studiosi, bensì il 24 ottobre.Infatti, proprio sulle pareti della Casa col Giardino,sono state ritrovate numerose iscrizioni in graffiti o in carboncino di vario genere. Tra quest’ultimi anche l’iscrizione a carboncino, che supporterebbe l’ipotesi che l’eruzione del 79 d.C. possa essere avvenuta il 24 ottobre, piuttosto che il 24 agosto.La Casa col Giardino non ...