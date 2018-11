Le strisce di Zerocalcare in mostra a Roma

gqitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il titolo è tutto un programma:. Scavare fossati. Nutrire Coccodrilli. Ma non c’è da sorprendersi se il protagonista di questaè il fumettista, pseudonimo di Michele Rech, che pare abbia scelto il suo nickname ispirandosi al refrain di uno spot televisivo di un prodotto anti-calcare.Questa è la sua primapersonale in uno spazio istituzionale. Sono esposti poster, illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi libri, magliette, loghi, etichette e un lavoro concepito site-specific per lo spaziono. L’allestimento s’ispira al suo celebre personaggio, l’Armadillo, protagonista di quasi tutte le suee dei suoi libri, una sorta di alter ego. È infatti all’interno di una struttura che evoca le forme dell’animale che si sviluppano le quattro sezioni della: Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-Reportage. Si va dalle ...