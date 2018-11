Le foto della parata di Macy’s per il Ringraziamento | a New York

"Storia segreta della 'ndrangheta" : il nuovo libro di Gratteri e Nicaso presentato a Reggio Calabria [foto e INTERVISTE] : ... sta rapidamente scalando le classifiche di vendita , appena uscito è già stato ristampato, ed è l'ultimo di una serie di fortunati bestseller con cui i due autori hanno svelato al mondo i meccanismi ...

Online foto di Kit Harington nudo - scatti rubati e accuse di una modella : il prezzo della popolarità? : Sul web stanno circolando delle foto di Kit Harington nudo. La star de Il Trono di Spade è solo una delle tante vittime di leak, in questo caso, però, la vicenda sarebbe più complessa. Gli scatti rubati sono stati diffusi da un account Twitter e condivisi sul web - noi per ovvi motivi di privacy non le pubblicheremo. Il caso ha generato scompiglio sul web, ma in molti sono pronti a scommettere sull'esistenza di una relazione extraconiugale ...

Nuova Mercedes GLE : il SUV della Stella inaugura in una nuova era [foto] : La nuova generazione della GLE conquista il record di aerodinamica nel segmento dei SUV e vanta l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt Il design degli esterni del nuovo Mercedes GLE esprime forza e carattere, registrando un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV, con un valore di Cx pari a 0,29. Novità assoluta è l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt. Grazie a nuovi ...

V&A Photography Centre - la nuova casa della fotografia a Londra : Diventerà il nuovo polo della fotografia in Europa: il V&A Photography Centre è il nuovo spazio del Victoria and Albert Museum dedicato, appunto, alla cultura dell’immagine. Progettato dallo studio David Kohn Architects, grande il doppio rispetto al precedente, il centro apre la stagione con i lavori dei pionieri dell’immagine, da Alfred Stieglitz a Edward Steichen, e con gli scatti di Linda McCartney, regalate al museo dal marito ...

Indonesia - la foto della balena "mangiata" dalla plastica fa il giro del mondo : Complessivamente, nel mondo, ogni 365 giorni finiscono in mare circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti. 'Praticamente un camion al minuto', la metafora utilizzata da un recente rapporto di ...

Jovanotti - finalmente online il video della sua nuova canzone d'amore : Chiaro di Luna foto - VIDEO : finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa Jovanotti ha pubblicato il VIDEO della sua nuova canzone d'amore: Chiaro di Luna. canzone d'amore trascinante, il nuovo VIDEO di Lorenzo è stato pubblicato solo ...

Gabriel Garko? Spunta una foto in cui è “irriconoscibile” e fa il giro della rete : Di recente si è parlato di Gabriel Garko perché, stando al gossip, avrebbe un amore segreto. Lo avevamo lasciato con la bella collega Adua Del Vesco. I due si erano conosciuti sul set di ‘Non è stato mio figlio’ e tra alti e bassi sono stati insieme circa tre anni, salvo poi dirsi addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Forse per la differenza d’età, ha azzardato qualcuno: lei è più giovane di ben ventidue anni. O forse perché, ...

F1 - ultimo Gran Premio per Fernando Alonso : il gesto della McLaren è… spettacolare [foto] : La McLaren ha deciso di celebrare l’ultima gara in Formula 1 di Alonso con una livrea particolare caratterizzata da una singolare livrea Il Gp di Abu Dhabi sarà l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1, vista la decisione dell’asturiano di chiudere la sua carriera nel circus al termine di questo Mondiale 2018. LaPresse/PA Essendo dunque un’occasione speciale, la McLaren ha deciso di celebrarla con un gesto davvero ...

Black Friday - Le offerte dal mondo dellauto foto GALLERY : finalmente arrivata la settimana del Black Friday, lappuntamento atteso dagli amanti dello shopping e tradizione ormai consolidata anche nel Vecchio Continente. Del resto, quello del venerdì successivo al Giorno del ringraziamento è un evento che coinvolge ogni settore merceologico, dallabbigliamento ai prodotti delettronica, dai viaggi alle automobili.Edizioni speciali e non solo. Proprio tra le quattro ruote, nel 2018 registriamo un sensibile ...

I nuovi talenti della fotografia di moda all’Armani / Silos : Uno sguardo attento alle opere dei giovani interpreti più originali della fotografia di moda italiana, per iniziare a individuare quello che sarà il prossimo panorama tricolore. Si chiama – appunto – Italian Panorama il progetto esposto fino al 9 dicembre presso l’Armani/Silos di Milano nell’ambito del Photo Vogue Festival 2018: una mostra collettiva che vede la collaborazione tra Giorgio Armani e Vogue Italia, ancora una volta ...

F3 – Dalla foto di Sophia Floersch sorridente in ospedale alla paura per il volo di Macao : le parole del boss della Van Amersfoort Racing : Le parole del boss della Van Amersfoort Racing dopo il terribile incidente della pilota tedesca Sophia Floersch al Gp di Macao di F3 Le immagini del terribile schianto di Sophie Floersch domenica mattina al Gp di Macao di F3 sono ancora fresche nella mente di tutti gli appassionati di motori e non solo: quel tremendo volo a tutta velocità ha fatto il giro del mondo, facendo preoccupare tifosi e spettatori per la salute della pilota ...

McLaren 720S MSO Stealth Team : stupefacente lavoro della divisione Special Operations [foto] : Questo esemplare altamente personalizzato è stato prodotto come ordine Speciale ”bespoke” per il concessionario McLaren di Londra Non lasciatevi ingannare dal nome: La 720S MSO Stealth Team della McLaren Special Operations, creata secondo un ordine su misura per la concessionaria, McLaren London è garanzia di esclusività per il proprietario della McLaren 720S che vuole distinguersi e non passare certamente inosservato. La McLaren 720S può ...

Una foto ricordo della conferenza 2018 HD Forum Italia : Una foto ha il potere di fissare certi momenti nella memoria. Meglio di tante parole, uno scatto riesce a sottolineare valori come la passione e l’impegno, sia dal punto di vista personale sia da quello professionale, nei confronti delle dinamiche tecnologiche del momento. In breve, diventa un modo per ricordare l’evoluzione in atto nell’ambiente digitale contemporaneo. Ed è quanto avvenuto nelle settimane scorse a ...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della droga. Presenti Raggi e Salvini foto : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...