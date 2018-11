Le donne più sexy della settimana

Donatella Versace : «Gianni diceva che noi donne siamo più intelligenti» : Donatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceQuesta intervista è tratta dal numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al ...

Uomini e donne - il dramma di Luigi Mastroianni : sempre più solo - l'ultima decisione tristissima : Anticipazioni-terremoto su Uomini e donne , il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si scopre infatti che il trono di Luigi Mastroianni si starebbe arenando. Perché? In primis perché ...

Emma Marrone al Museo Madre di Napoli per l’evento Mai Più Sola contro la violenza sulle donne : info ingressi : Venerdì 23 novembre, presso il Museo Madre di Napoli, si terrà l’iniziativa “Mai più Sola” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Madrina d’eccezione sarà Emma Marrone, che da sempre si interessa a questi importanti eventi in sostegno delle donne attraverso manifestazioni e non solo. Uno dei tanti esempi è dato dal suo brano “Io di te non ho paura”, un inno contro la misoginia e tutte le forme di violenza ...

Varnelli - quattro donne più forti del terremoto : Per strutturarsi ha fatto studi di economia, un master a Boston sul marketing, uno a Cardiff sul Lean thinking, nei primi anni del 'pensiero snello', un'esperienza innovativa sulla gestione dell'...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'Italia batte la Croazia 64-52 - Europeo più vicino : Croazia-Italia, la cronaca Le azzurre partono concentrate in difesa e piuttosto sciolte in attacco, dove Giorgia Sottana con 7 punti produce il primo strappo, ricucito prontamente dalle padrone di ...

«Le donne nella Chiesa devono avere più spazio e ruoli di responsabilità» : ...Botta e ricorda che 'in tutta la storia della Chiesa gli edifici sacri sono stati richiamo concreto a Dio e alle dimensioni dello spirito ovunque l'annuncio cristiano si è diffuso nel mondo; hanno ...

Uomini e donne - Maria De Filippi sul caso Sara Affi Fella : “Non potevo crederci - non metto più la mano sul fuoco per nessuno” : Il caso Sara Affi Fella ha avuto strascichi importanti su Uomini e Donne, il date show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno incolla allo schermo quasi tre milioni di telespettatori. La tronista partecipava al programma e parallelamente proseguiva la relazione con l’ex Nicola Panico con cui aveva anche partecipato a Temptation Island. La “truffa” era stata rivelata dal ragazzo quando aveva scoperto il flirt tra la ...

Reati - calano gli omicidi in Italia. Ma sempre più spesso le vittime sono donne : ROMA. Diminuiscono gli omicidi in Italia, 357 l'anno scorso, contro i 397 del 2016 e i 500 del 2010,, ma cresce in percentuale il numero delle donne uccise: nel 2014 il rapporto era infatti cinque ...

Uomini e donne - Maria De Filippi parla di Sara Affi Fella : «Ormai non metto più nessuna mano sul fuoco su chi è seduto lì» : Nella puntata del trono classico andata in onda questo pomeriggio, Maria De Filippi è tornata a parlare dello 'scandalo di Sara Affi Fella ' che ha travolto la trasmissione Uomini e Donne . Durante la ...

Depilazione intima totale : i rischi della pratica sempre più diffusa tra le donne : Depilazione intima totale, sono sempre di più le donne che la scelgono. Ma è proprio vero che la Depilazione totale della vagina sia priva di rischi? Se prima la Depilazione “brasiliana” era la scelta di poche, ormai è diventata una vera mania. Tantissime donne, di tutte le età, fanno la drastica scelta di eliminare ogni singolo pelo della propria vagina. I motivi? Tantissime: molte donne lo fanno per piacere di più al proprio partner, altre lo ...

Rallenta nel mondo l’accesso a internet. donne e poveri i più esclusi : (Credit: Getty) Il World wide web sta per compiere trent’anni. Dal primo sito, nel 1991, le dimensioni della rete sono esplose a raggiungere la soglia dei due miliardi di siti web (uno ogni quattro persone viventi sul pianeta), spalancandoci le porte di un modo tutto nuovo di comunicare, informarsi, lavorare, inventare. Eppure queste porte sono ancora serrate per molte persone in tutto il mondo e impediscono loro di far parte quella grande ...

Lavoro : Coldiretti Puglia - al secondo posto per agricoltura più giovane d'italia; 3 su 10 sono donne : La Puglia è al secondo posto della classifica nazionale per numero di imprese giovani under 35 in agricoltura, secondo i dati Nomisma -Edagricole, un successo legato alla spinta all'innovazione e alle ...

Giulia De Lellis supera Diletta Leotta su Instagram : la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha più follower : Nel suo piccolo è una sopresa. Per il mondo dei social network è una curiosità di non poco conto. Per l'Instagram italiano è una piccola rivoluzione. Giulia De Lellis ha superato Diletta Letta nella particolare classifica dei follower del ...

Uomini e donne - morta Renata Di Ancona : la più amata del trono Over : Grave lutto a Uomini e Donne . E' morta Renata Di Ancona , amata protagonista del trono Over della popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi . ' In punta di piedi, così.... Come d'...