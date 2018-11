Le dieci attrici da non perdere al cinema a dicembre

gqitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il mese dinon sarà avaro di splendidesul grande schermo. Alarriveranno molti film incentrati su figure femminili materne complesse come quelle interpretate da Charlotte Gainsbourg e Naomi Watts, ma anche divertenti come quella di Kasia Smutniak. C’è poi Emily Blunt, che vestirà per la prima volta i panni mitici della tata magica Mary Poppins. Azione invece garantita con Hailee Steinfeld, al fianco dell’Autobot Bumblebee. Ecco leassolutamente da nonalnelle prossime settimane:Charlotte Gainsbourg ne La promessa dell’alba di Eric Barbier (uscita 29 novembre) È Nina, la madre di Romain Gary. Una donna possessiva ed eccentrica, ma soprattutto figura fondamentale per il percorso umano e artistico di quello che diventerà poi uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo.Anna Foglietta in Un giorno ...