Lazio | Durmisi | ' Aspetto la mia occasione' Leiva ko | Inzaghi sceglie Badelj

Lazio - Durmisi ora studia da interno : è lui il jolly del centrocampo di Inzaghi : Riza Durmisi allarga il raggio d'azione. Il 24enne esterno danese studia anche da interno. Per proporsi da vero jolly del centrocampo della Lazio. Inzaghi lo ha accentrato nel test con la Cavese . Non ...

Lazio-Spal - i convocati di Simone Inzaghi per il match dell’Olimpico : torna a disposizione Durmisi : L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal, in programma oggi alle 12.30 Partita importante per la Lazio, impegnata nell’anticipo delle 12.30 contro la Spal. L’obiettivo è dimenticare la pesante sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo monday night, una notte da brividi che Simone Inzaghi ha voglia di riscattare. L’allenatore biancoceleste ha diramato la ...

Infortunio Durmisi - lungo stop per l’esterno della Lazio : Infortunio Durmisi, il calciatore è uscito acciaccato dalla partita di Europa League della sua Lazio: i dettagli dell’acciacco Il coordinatore dello staff medico della Lazio, il Dott. Fabio Rodia, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco quanto dichiarato e riportato dal sito ufficiale del club: “Durmisi ha riportato una lussazione al gomito che, come potete immaginare, è qualcosa di importante: è un’evenienza molto ...

Lazio - niente ritiro. Durmisi : 'Tornerò più forte di prima' : 'Tornerò più forte di prima! Daje Lazio'. Riza Durmisi non si arrende. L'esterno sinistro della Lazio, uscito per infortunio contro l'Eintracht Francoforte, ha rassicurato i tifosi su Instagram. Il ...

Lazio - brutto infortunio per Durmisi : i dettagli : Durmisi ko durante la gara tra la sua Lazio in casa dell’Eintracht di Francoforte, il terzino costretto a chiedere il cambio La Lazio sta giocando sul campo dell’Eintracht di Francoforte un incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Simone Inzaghi già nella prima frazione di gioco è stato costretto ad un cambio, dovuto all’infortunio occorso all’esterno mancino Durmisi, il quale ha ...

CRONACA Eintracht-Lazio 1-0 : infortunio per Durmisi - entra Lulic - FOTO - : ... Serdar Gözübüyük , NED, Assistenti: Davie Goossens , NED, " Bas van Dongen , NED, IV Uomo: Jan de Vries , NED, ADD1: Dennis Higler , NED, ADD2: Allard Lindhout , NED, LA CRONACA DELLA PARTITA ...