Lavori nelle gallerie | chiusura in vista per la nuova 38

Salvini : “Lavoriamo per introdurre la donazione di sangue obbligatoria nelle scuole” : "Lavoreremo con il ministro dell'Istruzione ad un ossimoro: la donazione volontaria obbligatoria nelle scuole, perchè se li becchi a 18 anni poi te li tieni per i successivi 40 anni. Io ho cominciato a donare il sangue grazie al mio papà, che per i 18 non mi ha regalato il motorino, ma mi ha portato all'Avis", ha dichiarato Matteo Salvini.Continua a leggere

Maltempo Campania - Anas : rinviati i Lavori delle gallerie nelle province di Benevento e Avellino : Con riferimento ai lavori sugli impianti tecnologici di alcune gallerie, situate lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le province di Benevento ed Avellino, Anas comunica che – per motivi legati al Maltempo nella regione, che hanno creato problemi organizzativi alla impresa esecutrice in fase di cantierizzazione – la prevista chiusura notturna al traffico per la manutenzione dei tunnel ‘Avellola’, ...

Lozzi (Pres.Mun.VII) : ” Nelle prossime settimane al via Lavori di rifacimento stradale - investiti € 1.200.000? : Roma – La Presidente del Municipio VII Monica Lozzi ha comunicato l’imminente inizio dei nuovi lavori di rifacimento stradale. Ha infatti dichiarato: “Dopo aver completato il rifacimento delle importanti arteriestradali costituite da via Emanuele Carnevale e via Bernardino Alimena, in zona Romanina, siamo già pronti a ripartire. Il Municipio VII ha investito € 1.200.000 per il completo rifacimento di alcune delle strade più ammalorate del ...

RFI - Ponte San Michele sull'Adda : Lavori al via nelle prossime settimane : Teleborsa, - Partiranno già nelle prossime settimane, non appena saranno concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al Ponte San Michele a Paderno d'Adda , ...