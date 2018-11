Laura Pausini feat Biagio Antonacci | è uscito il video del singolo “Il coraggio di

Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci : testo e significato del brano : testo e significato de Il coraggio di andare , il nuovissimo singolo di Laura Pausini in featuring con Biagio Antonacci . Il brano , che anticipa l’uscita della speciale edition di “Fatti sentire ancora” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming online e in digital download. Laura Pausini torna a duettare insieme a Biagio Antonacci nel singolo “Il coraggio di andare ” Dopo il successo ai Latin Grammy Awards ...

Laura Pausini la confessione inaspettata : “Ho trascorso giorni in lacrime” : Laura Pausini arriva una confessione inaspettata : “Tanti mesi di paura” Dura confessione quella che Laura Pausini fa nel corso dell’intervista su Grazia, dopo aver vinto il premio ai Latin Grammy Awards. È la prima italiana che trionfa nella nota cerimonia dell’industria musicale latina nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. Le è stato consegnato negli […] L'articolo Laura Pausini la confessione ...

Ripartire da zero in Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci (audio e testo) : Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci ci propone una lezione da studiare e non dimenticare facilmente. Il brano è finalmente arrivato in tutte le piattaforme digitali dopo l'anteprima riservata alle radio e ha già conquistato anche i fan più scettici. Già nota nella versione contenuta in Fatti sentire, Il coraggio di andare rivive ora nella resa a due voci con la presenza di Biagio Antonacci che va ad arricchire la ...