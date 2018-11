L’annuncio del Ministero | Biscottini Prime Pappe richiamati per presenza di ocratossina A

Kubica torna a gareggiare in F1 - l’emozione del polacco dopo L’annuncio ufficiale : “è stato un viaggio impegnativo” : Robert Kubica emozionato e felicissimo per la sua nuova avventura: le parole del polacco dopo l’annuncio ufficiale della Williams del suo ingaggio per la stagione 2019 di F1 Come previsto, è arrivata oggi l’ufficialità dell’ingaggio di Robert Kubica in Williams come pilota ufficiale per la stagione 2019 di F1. Il pilota polacco torna a gareggiare dalla prossima stagione, affiancando Russell ed i più grandi campioni sulla ...